De Boer over ‘grootste Ajax-talent’: ‘Denk niet dat hij het eerste gaat halen’

Vrijdag, 4 november 2022 om 12:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:54

Ronald de Boer heeft weinig vertrouwen in een doorbraak van Naci Ünüvar in Ajax 1. De negentienjarige aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller wordt momenteel door de Amsterdammers verhuurd aan Trabzonspor. Ünüvar verlengde deze zomer zijn contract tot medio 2026. De concurrentie bij Ajax is moordend, waardoor hij voor een uitleenbeurt koos.

Ünüvar werd drie jaar geleden uitgeroepen tot ‘Talent van de Toekomst 2019’. In dezelfde week tekende hij zijn ook zijn eerste profcontract. Met het winnen van de Abdelhak Nouri Trofee, zoals voornoemde prijs ook wel bekendstaat, werd de Amsterdamse waardering nogmaals in hem uitgesproken. Op 22 januari 2020 luisterde Ünüvar zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax op met een goal. Hij versierde tegen de amateurs van Spakenburg in de KNVB Beker een penalty die hij zelf benutte. Hij was toen, met zestien jaar en 223 dagen, de jongst scorende debutant ooit voor Ajax.

Ünüvar kwam tot nog toe slechts tot drie officiële duels in de hoofdmacht van Ajax 1. Ronald de Boer heeft weinig fiducie dat het toptalent de komende jaren nog weet door te breken in het eerste elftal. “Het beklimmen van de berg lukt meestal wel, maar er als talent op blijven, is een stuk lastiger”, zegt de analist tegenover Voetbal International. "Dat ondervinden zo veel spelers. Ik moet denken aan Naci Ünüvar.”

“Ik heb hem nog niet afgeschreven, maar een paar jaar geleden was hij het grootste talent van Ajax”, vervolgt De Boer. “Iedereen was het erover eens dat hij een grote speler zou worden. Als ik hem nu op een weegschaal leg, denk ik niet dat hij Ajax 1 uiteindelijk gaat halen. Je hebt als talent echt een lange weg te gaan.”

Vorig seizoen beleefde Ünüvar een geweldig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Hij was met zestien treffers en twaalf assists een van de smaakmakers van Jong Ajax. In de voorbereiding op het huidige seizoen speelde hij geregeld mee bij de hoofdmacht. Toen alle internationals echter terugkeerden naar de hoofdstad, verdween Ünüvar min of meer uit beeld. Bij regerend landskampioen moet Ünüvar het momenteel doen met een reserverol. In drie officiële duels staat de teller op 37 speelminuten.