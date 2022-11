Van de Beek en Manchester United ondanks zege geen groepswinnaar

Donderdag, 3 november 2022 om 20:41 • Sam Vreeswijk

Het is Manchester United donderdagavond niet gelukt om groepswinnaar te worden in de Europa League. Het team van Erik ten Hag moest met twee doelpunten verschil winnen op bezoek bij Real Sociedad, maar kwam uiteindelijk niet verder dan 0-1. Het enige doelpunt werd in de eerste helft gemaakt, door Alejandro Garnacho. United is nu op basis van een minder doelsaldo dan Sociedad op de tweede plek in Groep E geëindigd. Donny van de Beek stond voor het eerst sinds lange tijd in de basis bij the Red Devils.

De keuze van Ten Hag om met Van de Beek in de basis te starten was enigszins verrassend te noemen. De 25-jarige middenvelder stond dit seizoen nog niet eerder in de basis, wat onder meer het gevolg was van een blessure. Vorige week tegen Sheriff Tiraspol (3-0 winst) maakte hij zijn rentree, waarna Ten Hag donderdag dus besloot om hem in de basis te zetten tegen Sociedad. Van de Beek begon ‘op 10’, achter spits Cristiano Ronaldo. Bij thuisploeg Sociedad was er een basisplaats voor voormalig FC Groningen-spits Alexander Sörloth.

Alejandro Garnacho maakt z'n eerste voor Manchester United, en hoe! ?? pic.twitter.com/eSaKGrOHdA — ESPN NL (@ESPNnl) November 3, 2022

De eerste echte kans van het duel leverde meteen een treffer op: Ronaldo stuurde Garnacho diep, waarna de buitenspeler de bal hoog in het doel schoot. Hoewel Sociedad ook in de fase daarna domineerde, waren de beste mogelijkheden voor United. Zo schoot Garnacho naast en wipte Ronaldo de bal over. Pas vlak voor rust waren de Basken dicht bij een doelpunt: eerst schoot Pablo Marín de bal in de handen van David de Gea, waarna diezelfde doelman met een knappe dubbele redding zowel Andoni Gorosabel als opnieuw Marín van scoren wist te houden.

In de tweede helft zette Sociedad de ploeg the Mancunians flink onder druk, maar lange tijd leverde dat geen kansen op. Pas een kwartier voor tijd, toen Van de Beek inmiddels was vervangen door Marcus Rashford, was Ander Guevara met een laag schot dicht bij de 1-1. De Gea bracht echter opnieuw redding. Zelf creëerde United vrijwel niets in de tweede helft, maar het wist wel stand te houden. Daarmee sluit het de groepsfase van de Europa League in ieder geval met een positief gevoel af.