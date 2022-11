Kieft en Jansma voorspellen basisplek tegen PSV: ‘Ajax heeft hem nodig’

Donderdag, 3 november 2022 om 19:58 • Sam Vreeswijk

Wim Kieft en Kees Jansma verwachten dat Ajax-trainer Alfred Schreuder er komende zondag tegen PSV voor kiest om Daley Blind weer in de basis te zetten. De 32-jarige verdediger moest dinsdag in de Champions League-ontmoeting met Rangers (1-3 winst) nog genoegen nemen met een plek op de reservebank, maar volgens de analisten heeft Ajax Blind tegen PSV hard nodig.

Schreuder koos er tegen Rangers voor om Owen Wijndal een kans te geven. De back raakte echter geblesseerd en moest zich aan het einde van de eerste helft laten vervangen door Devyne Rensch. Toch denkt Jansma dat Blind het zondag gewoon weer vanaf de eerste minuut mag laten zien. “Ik vind dat hij dit weekend moet spelen”, zo laat de analist donderdagavond op Veronica weten. “En hij gaat spelen. Blind is gewoon een hele slimme, intelligente speler die in het team een hele belangrijke rol kan spelen. Weliswaar ontbeert hij de topsnelheid, maar tegen PSV heeft Ajax hem nodig.”

Op de vraag van presentatrice Hélène Hendriks of Blind goed genoeg is voor Eredivisie-niveau, maar niet voor Europees niveau, antwoordt Jansma: “Ja. Zoals Ajax goed is voor de Europa League maar niet voor de Champions League.” Kieft sluit zicht aan bij zijn collega. “Ik vind ook dat Blind moet spelen. Maar wat je nu wel gaat krijgen, is dat hij (Blind, red), tenzij hij centraal gaat spelen, tegen die El Ghazi of Madueke komt te staan en dat vind ik geen goed koppeltje. Maar goed, dan zou Bassey linksback kunnen spelen. Dat hebben ze wel vaker gedaan.”

Daarnaast blikken Kieft en Jansma terug op de Champions League-campagne van Ajax, die na het duel met Rangers ten einde kwam. “Het meest blijft hangen dat Ajax tekort is geschoten in de Champions League”, aldus Kieft. “Vooral in kwaliteit. Natuurlijk lootte je tegen een gerenommeerd Liverpool en een geweldig spelend Napoli. Vooral Napoli was domweg beter dan Ajax, dat de laatste jaren altijd kon domineren. Ook in de Champions League. Maar op het moment dat die kwaliteiten minder worden, dan kun je ook die wedstrijden niet meer zo domineren.”