Alfred Schreuder: ‘Ja, daarom verkoos ik Devyne Rensch boven Daley Blind’

Woensdag, 2 november 2022 om 00:06 • Mart van Mourik

Trainer Alfred Schreuder kijkt met een goed gevoel terug op het optreden van Ajax. De Amsterdammers sloten dinsdagavond de groepsfase van de Champions League af met een 1-3 overwinning op Rangers, al kreeg men met het uitvallen van Owen Wijndal toch een tegenslag te verwerken. De linksback moest zich laten vervangen na een botsing met een reclamebord, en Schreuder besloot om niet Daley Blind maar Devyne Rensch te laten invallen.

Wijndal kwam tegen Rangers vlak voor rust hard in aanraking met de reclameborden en bleef liggen in de goot die daar op Ibrox ligt. De linksachter moest zich ondersteund door twee verzorgers laten wisselen. Blind zou als linksback de meest voor de hand liggende vervanger zijn, maar Schreuder koos voor Rensch. Na afloop van het gewonnen duel verklaart de coach voor de camera van RTL7 zijn keuze voor Rensch.

“Devyne heeft al een tijdje niet gespeeld en ik vind dat ook hij minuten verdient”, vertelt Schreuder. “Bij een 0-2 voorsprong is een wedstrijd normaal gesproken gespeeld en we weten dat Devyne ook als linksback kan spelen. Of het inbrengen een voorteken was voor de topper tegen PSV van aanstaande zondag? “Nee, dat niet. Ik wil gewoon iedereen minuten geven, zodat ik genoeg keuze heb. Er komen tenslotte nog drie belangrijke wedstrijden aan.”

Hoewel Schreuder verder aangeeft dat de Champions League-campagne teleurstellend verlopen is, kijkt hij met een goed gevoel terug op de zege op Rangers. “Uiteindelijk denk ik dat we staan waar we horen. De andere twee ploegen waren op dit moment beter en zijn ook verder in de ontwikkeling. Liverpool en Napoli waren een maatje te groot, wij waren een maatje te groot voor Rangers. Nu moeten we door in de Europa League”, aldus Schreuder.