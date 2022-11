KNVB zet Makkelie voor derde keer dit kalenderjaar op cruciale krachtmeting

Dinsdag, 1 november 2022 om 10:48 • Wessel Antes • Laatste update: 10:51

Danny Makkelie fluit aanstaande zondag de wedstrijd tussen Ajax en PSV, zo heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. De 39-jarige scheidsrechter mag voor de derde keer in dit kalenderjaar aantreden als scheidsrechter in dit topduel. Hessel Steegstra en Jan de Vries zullen Makkelie ondersteunen als grensrechters, terwijl Jochem Kamphuis de vierde official is.

Pol van Boekel is de VAR van dienst en krijgt ondersteuning van Roy de Nas. PSV gaat zondagmiddag om 16.45 uur op jacht naar de koppositie in de Johan Cruijff ArenA. Ajax is momenteel koploper met een punt meer dan de Eindhovenaren. Wel heeft Ajax op woensdag 9 november nog een duel te goed. Die thuiswedstrijd tegen Vitesse zal worden gefloten door Allard Lindhout.

Makkelie kreeg in januari van dit jaar veel kritiek over zich heen toen hij het winnende doelpunt van Noussair Mazraoui goedkeurde in Eindhoven (1-2 Ajax). Volgens PSV was de bal opzichtig over de lijn. In de bekerfinale halverwege april waren de Amsterdammers juist boos: Makkelie besloot geen penalty te geven toen Dusan Tadic over het been ging van Joey Veerman. PSV won die finale uiteindelijk met 2-1.

De wedstrijd tussen FC Volendam en Feyenoord wordt zondagmiddag gefloten door Bas Nijhuis, terwijl het duel tussen RKC Waalwijk en AZ onder leiding staat van Martin van den Kerkhof. FC Twente krijgt in de Grolsch Veste Jeroen Manschot op bezoek als scheidsrechter. Het inhaalduel tussen Feyenoord en SC Cambuur van 10 november wordt eveneens gefloten door Manschot.