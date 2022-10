Alfred Schreuder moet nog geen uur na nieuws al ingaan op exit Ihattaren

Maandag, 31 oktober 2022 om 18:34 • Tom Rofekamp

Alfred Schreuder heeft nog geen uur na het persbericht een eerste reactie gegeven op het vertrek van Mohamed Ihattaren. Ajax maakte maandag laat op de middag bekend dat het de koopoptie in het contract van de twintigjarige aanvaller annex aanvallende middenvelder niet zal lichten. Schreuder beaamt op de persconferentie daags voor het Champions League-duel met Rangers dat hij het jammer is dat het zo is gelopen, maar acht zichzelf noch de club daarvoor verantwoordelijk.

Ajax bracht het nieuws over Ihattaren maandagmiddag naar buiten in een officieel persbericht. Daarin stond dat de spelmaker per 3 januari 2023 terug zal keren naar zijn eigenlijke broodheer Juventus, waar hij nog tot medio 2025 vastligt. Ajax had de optie om Ihattaren voor twee miljoen euro definitief over te nemen, maar ziet hier dus geen heil in. De beslissing om de Utrechter terug naar Italië te sturen kwam in ieder geval niet uit Schreuders koker, zo geeft de trainer van de Amsterdammers te kennen.

"Goed, dat is besloten door Ajax. Wat ik daarvan vind hou ik ook voor mezelf. Ik vind het jammer dat het zo gelopen is", spreekt Schreuder maandag. De oefenmeester ziet het niet als persoonlijke nederlaag dat de huurperiode van Ihattaren niet geworden is waarop men gehoopt had. "Nee. We hebben alles gedaan binnen Ajax, denk ik. Ik denk dat daarmee ook alles gezegd is", aldus Schreuder, die tevens aangeeft Ihattaren 'zeven à acht weken geleden voor het laatst gesproken te hebben'.

Ajax verbaasde afgelopen januari vriend en vijand door de jonge Utrechter tijdelijk over te nemen van Juventus. Ihattaren was toen net teruggekeerd van een huurperiode bij Sampdoria, waar hij geen minuut in actie was gekomen. Het jeugdexponent van PSV kwam met flink overgewicht binnen in Amsterdam en werd middels een speciaal traject klaargestoomd voor het eerste elftal. Begin mocht Ihattaren voor het eerst opdraven in het beloftenelftal: trainer John Heitinga liet hem een klein halfuur meedoen in het duel met NAC Breda (0-0). Dit seizoen leek Ihattaren rijp voor zijn doorbraak in Ajax 1, tot vermoedelijke banden met het criminele circuit die een hak zetten.