Asensio schlemiel van Real Madrid met handsbal; eerste rood ooit (!) Kroos

Zondag, 30 oktober 2022

Real Madrid heeft een misstap begaan in de strijd om de Spaanse landstitel. De koploper in LaLiga morste zondag in het eigen Santiago Bernabéu dure punten tegen nummer negentien Girona: 1-1. Vinícius Júnior leek Real aan de winst te helpen in de slotfase, maar de bezoekers kwamen middels een strafschop alsnog langszij. De voorsprong op nummer twee Barcelona bedraagt nog slechts een punt. Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema was wederom niet fit genoeg om te spelen bij de Madrilenen.

Het was een levendige beginfase in Madrid, met de eerste grote kans in de tiende minuut. Paulo Gazzaniga wist met zijn vingertoppen een inzet van Rodrygo uit zijn doel te houden. Tien minuten later gaf Girona een waarschuwing af aan Real. Een kopbal van Valery vloog maar net langs het doel van Thibaut Courtois. Girona kwam vier minuten nadien goed weg toen Rodrygo van binnen de zestien de paal trof. Real maakte niet veel indruk voor rust en dat irriteerde de fans van de thuisclub. Girona bleef ondertussen dapper aanvallen en Yangel Herrera had pech dat zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied de lat teisterde.

De 58,367 bezoekers hoopten dat het na rust beter zou gaan bij het soms ploeterende Real. Trainer Carlo Ancelotti zag zijn ploeg echter geen progressie boeken en greep na een uur spelen in. Marco Asensio nam op het middenveld de plaats in van Eduardo Camavinga. Courtois hield Real zelfs op de been toen Valery op hem afstormde. De linksbuiten van Girona stond volgens de arbitrage ook buitenspel, al zou de VAR een eventueel doelpunt wel hebben goedgekeurd. Het openingsdoelpunt viel juist aan de andere kant. Federico Valverde gaf laag voor vanaf rechts en Vinícius kon van dichtbij binnentikken: 1-0.

De treffer leek Real het nodige zelfvertrouwen te geven en slechts twee minuten na de 1-0 was Asensio dicht bij een verdubbeling van de voorsprong. Het was echter Gazzaniga die redding bracht voor Girona. Diezelfde Asensio groeide tien minuten voor tijd uit tot schlemiel. De invaller maakte nadat de bal op zijn borst terechtkwam hands in zijn eigen zestien, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. De ingevallen Cristhian Stuani liet Courtois vervolgens kansloos vanaf elf meter: 1-1. Real kwam deze klap niet meer te boven in de slotfase.

Rodrygo leek De Koninklijke in de slotminuut alsnog te redden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een vermeende overtreding op Gazzaniga. In blessuretijd, die maar liefst negen minuten bedroeg, kreeg Toni Kroos een tweede gele kaart voor een zogeheten professionele overtreding, toen Girona probeerde uit te breken. De Duitse middenvelder maakte het laatste fluitsignaal dus niet mee op het veld. Real bleef tot het einde vechten voor de overwinning. Girona hield echter dapper stand en pakte een zeer verdienstelijk punt tegen de koploper in LaLiga.

