Aad de Mos schrikt van Ajax: ‘Voordat hij gedraaid is, is er een dag voorbij’

Zondag, 30 oktober 2022 om 11:47 • Guy Habets

Aad de Mos is niet te spreken over het aankoopbeleid van Ajax. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, de mannen die verantwoordelijk zijn voor technische zaken in de Johan Cruijff ArenA, hebben volgens de analist een onsamenhangend elftal neergezet. Vooral Calvin Bassey moet het ontgelden bij De Mos.

De centrale verdediger van Ajax werd afgelopen zomer voor ruim 23 miljoen euro overgenomen van het Schotse Rangers, maar De Mos heeft nog niets van dat hoge bedrag teruggezien. "Dat is voor mij geen Ajax-speler en ik kan me ook niet voorstellen dat je een speler uit de Schotse competitie naar Ajax zou moeten halen", zegt hij tijdens Goedemorgen Eredivisie. "Geen handelingssnelheid, geen inzicht en voordat hij gedraaid is, is er een dag voorbij. Er zit geen gevoel in."

Dat geldt volgens de voormalig oefenmeester niet alleen voor Bassey. "In alle linies klopt het niet. Ik zie bij Ajax dat het niet op elkaar is afgestemd en dat heel veel spelers uit hun positie lopen. Als er een centrale verdediger vaak naar de zijkanten moet, betekent dat dat het niet goed staat in de organisatie. Dat is heel slecht voor het team. Er zit geen structuur in Ajax en dan kun je van elk team verliezen."

De Mos wijt dat aan het falende aankoopbeleid van de Amsterdammers en noemt een aankoop als Jorge Sánchez 'beperkt'. De analist houdt vooral zijn hart vast als Ajax een standaardsituatie tegen krijgt. "Dat is al helemaal een drama. Iedere tegenstander met variatie kan zo scoren tegen Ajax. Tegen de grote ploegen heeft iedereen het kunnen zien, maar ook tegen een team als FC Volendam zie je bepaalde dingen waarvan je je afvraagt hoe het in godsnaam mogelijk is."