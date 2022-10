Chagrijn spat ervanaf bij Arne Slot: ‘Dat zou te gemakkelijk zijn’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 08:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:51

Feyenoord likt de wonden na een uiterst teleurstellende avond bij Sturm Graz. De ploeg van trainer Arne Slot wist het veldoverwicht in de eerste helft niet uit te drukken in de score en kreeg de deksel in blessuretijd op de neus (1-0). Door de nederlaag zijn de Rotterdammers afgezakt naar de derde plek in Groep F van de Europa League en wordt het een hels karwei om Europese overwintering veilig te stellen.

Als Slot voor de camera verschijnt bij Veronica, is de ergste woede verdwenen. "Ik kook niet meer zo erg als vlak na het laatste fluitsignaal", aldus de coach van Feyenoord. "Het is logisch dat als je in de laatste seconde een tegengoal krijgt, dat dat voor iedereen bij Feyenoord een enorme teleurstelling is. Met een gelijkspel was het nog een acceptabel resultaat geweest. Dan hadden we nog een redelijke uitgangspositie. Nu hebben we een hele slechte uitgangspositie. Dat blijft als eerste hangen."

Slot zag het duel na rust volledig kantelen. "In de eerste helft hebben we veel balbezit gehad en het best goed gedaan als je zag hoe we de mensen vrij speelden. De aanvallers zijn een paar keer dreigend geweest, maar het horen echt meer kansen te worden, wil je een wedstrijd als deze naar je toe trekken. Je hoort tegen dit soort tegenstanders meer goals te maken. Als dat dan niet lukt en je krijgt goals tegen uit standaardsituaties, dan kom je in de situatie waarin we nu zitten."

Slot weigert met een beschuldigende vinger naar Danilo te wijzen. De spits kreeg een aantal goede kansen, maar wist deze niet te verzilveren. "Dat zou te gemakkelijk zijn. Als het gaat om het maken van goals, kijk je niet alleen maar naar de aanvallers. Dan kijk je ook wat de buitenspelers creëren. Iets is altijd het gevolg van het ander. Het lukt ons vrij goed om in de eindfase van een aanval te komen, maar het lukt ons niet om daar echt grote kansen bij te creëren."

"In de tweede helft gingen zij opportunistischer spelen. Ingooien werden voor de goal geslingerd. We hebben dat aardig verdedigd, maar de bal niet voldoende aan de grond gekregen om ons eigen spel te kunnen spelen. Dan krijg je hem op het eind tegen. We hebben geprobeerd Patrik Wålemark een keer in een grote wedstrijd te brengen. Santi ook nog op het eind, maar ik denk dat zij een betere indruk maakten dan wij de tweede helft." Feyenoord heeft overwintering nog steeds in eigen hand, maar makkelijk wordt het niet. "Als wij in de eigen Kuip spelen zijn we tot veel in staat. Dat zal ook moeten, want Lazio is een sterke tegenstander", besluit Slot.