Zaakwaarnemer van Mohammed Kudus voert gesprekken over vertrek bij Ajax

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 13:04 • Guy Habets

De zaakwaarnemer van Mohammed Kudus heeft met Borussia Dortmund gesproken over een transfer. Dat weet Sky Deutschland te melden. De Ghanese middenvelder annex aanvaller werd eerder door BILD al in verband gebracht met de Duitse topclub en nu wil BVB doorpakken. Er wordt immers gevreesd voor een vertrek van zowel Youssoufa Moukoko als Jude Bellingham.

Moukoko wil zijn contract in Dortmund niet verlengen en daarnaast staan de Europese grootmachten in de rij voor Bellingham, waardoor die Schwarzgelben twee belangrijke spelers kwijt dreigen te raken. Met het binnenhengelen van Kudus slaat de club twee vliegen in één klap, aangezien de Ajacied wordt gezien als een speler die zowel de rol van Bellingham op het middenveld als de spitspositie van Moukoko succesvol in kan nemen. Sky schrijft dat de eerste gesprekken zijn opgestart.

De zaakwaarnemer van de 22-jarige Ghanees zou al in Dortmund geweest zijn om over een transfer van Ajax naar de Bundesliga te spreken. Het is niet duidelijk hoe hoog de transfersom moet zijn die voor Kudus neergeteld wordt. De technicus werd in 2020 door Ajax voor negen miljoen euro overgenomen van Nordsjaelland, ligt nog tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA en vertegenwoordigt volgens de website Transfermarkt een waarde van tien miljoen euro.

Als belangrijke troef in de strijd om Kudus noemde BILD eerder al Otto Addo. De voormalig speler van Dortmund is nu werkzaam als talententrainer in het Signal Iduna Park en fungeert daarnaast als interim-bondscoach van Ghana. Hij kent Kudus dus door en door en zou een belangrijke stem kunnen hebben in de toekomstplannen van de Ajacied. Als eindverantwoordelijke voor het nationale elftal, dat vanaf november op het WK uit zal komen, kiest Addo steevast voor Kudus als centrale man in zijn elftal.