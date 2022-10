Sneijder analyseert Ajax: ‘Zoals hij speelt kan ik ook nog mee, heb je niks aan’

Maandag, 24 oktober 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Wesley Sneijder is bepaald geen fan van Edson Álvarez, zo vertelt de recordinternational bij Veronica Offside. Sneijder vindt dat de middenvelder van Ajax in balbezit niets toevoegt, en lijkt ondanks repliek van zijn tafelgenoten ook niet overtuigd van de verdedigende kwaliteiten van de Mexicaan. "Serieus, daar heb je niks aan", aldus Sneijder.

De oud-Ajacied genoot zaterdag wel van Steven Berghuis, die tegen RKC Waalwijk (1-4 winst) grote indruk maakte met twee prachtige goals. "Ik was zelf ook een speler die altijd de oplossing vooruit zocht. Als je zo'n goal als Berghuis hebt gemaakt, dan ga je zweven, dan lukt ook alles", zo doelt Sneijder vooral op het vernietigende tweede rake schot van Berghuis. "Je moet het wel durven, en hij is wel een speler die het durft."

"Als je hem nou vergelijkt met Álvarez, bijvoorbeeld...", vervolgt Sneijder. "Zo ken ik ook nog spelen. Alles terug, alles breed." Wilfred Genee haalt aan dat Chelsea in de sloftase van de transferwindow naar verluidt vijftig miljoen euro wilde betalen voor de controleur. "Die hadden ze heel snel naar Londen moeten brengen", vindt Sneijder. "Ja, natuurlijk. Daar had je echt wel twee leuke spelers voor terug kunnen halen. Althans...", knipoogt hij naar het nog niet al te succesvolle aankoopbeleid van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar.

Wim Kieft is het totaal oneens met Sneijder. "Je hebt zo'n type speler toch nodig? Nu tegen RKC misschien niet, dan." Sneijder vraagt: "Vind je hem echt zo bijzonder dan, in grote wedstrijden?" Kieft: "Nou, ik heb hem wel behoorlijke wedstrijden zien spelen op die plek. Corrigerend gewoon, en niet meer dan dat."

"Dat was op het moment dat iedereen bij Ajax in vorm was", vindt Sneijder. "Toen speelde hij ook goed. Nu is het even wat lastiger allemaal, en dan zie je dat hij ook aan het zwemmen is." Andy van der Meijde kiest de kant van Kieft. "Zo'n speler heb je wel nodig hoor", aldus de oud-aanvaller. "Je ziet heel veel spelers bij Ajax vooruitlopen, en Álvarez is een van de spelers die nog een beetje verdedigt en meters wil maken."