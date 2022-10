Maduro: ‘Ik denk dat Van Gaal hem daar wil zien, dan kan Simons ook mee’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 21:11 • Rian Rosendaal

Hedwiges Maduro is positief gestemd over het optreden van Steven Berghuis in de uitwedstrijd van Ajax tegen RKC Waalwijk (1-4) van zaterdagavond. Door de afwezigheid van de geblesseerde Kenneth Taylor kwam de routinier aan de linkerkant van het middenveld te spelen en volgens de analist vulde hij dat goed in. Berghuis scoorde tweemaal in Waalwijk en vooral het tweede doelpunt was van een grote schoonheid.

"Wat krijg je niet met hem en juist wel ten opzichte van Taylor?", vraagt presentator Jan Joost van Gangelen na afloop aan Maduro in de studio van ESPN. "Het scorend vermogen", deelt de de voormalig Ajacied een compliment uit aan Berghuis. "Dat heeft Taylor eigenlijk ook wel, maar ik vind dat hij wat dynamischer is dan Taylor. Ook wat aanvallender. Dat is ook logisch, want het is echt een aanvaller. En tegen tegenstanders die 5-3-2 spelen kan het zo zijn dat je wat makkelijker naar voren gaat. En vorige week (tegen Excelsior, red.) eigenlijk ook, dus dat past goed bij hem."

"Hij heeft wel bewezen in het Nederlands elftal dat hij die positie goed kan bekleden. Bijvoorbeeld tegen België-uit (1-4 overwinning in de Nations League, red.) heeft hij het goed gedaan ook daar", vervolgt Maduro zijn analyse over Berghuis. "Ik denk ook dat Van Gaal hem misschien ook daar wil zien, op het middenveld. En dan kan bijvoorbeeld Xavi Simons mee, op de tien-positie. Als je Berghuis niet als tien ziet, maar als middenvelder, dan kan je Simons meenemen." Tafelgenoot Hugo Borst plaatst gelijk een kanttekening over Berghuis en de overige Ajax-spelers: "Zullen we hem beoordelen op Liverpool (woensdag de tegenstander van Ajax, red.), in plaats van op RKC?"

Maduro is het eens met de opmerking van Borst. "Tuurlijk. Op het hoogste niveau meten altijd, WK-niveau." Berghuis staat na de dubbelslag tegen RKC op drie doelpunten in de Eredivisie. Daarnaast wist hij eenmaal het net te vinden in de Champions League. Maduro denkt dat de scorende Ajacied een zekerheidje is voor Van Gaal wat betreft de definitieve WK-selectie, die op 11 november naar buiten wordt gebracht door de bondscoach.