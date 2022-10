Kunstgras verdwijnt definitief uit de Eredivisie: natuurgras wordt verplicht

Donderdag, 20 oktober 2022 om 13:12 • Wessel Antes • Laatste update: 13:23

Eredivisie-clubs moeten vanaf het seizoen 2025/26 verplicht op natuurgras spelen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Daarmee verdwijnt het fel bekritiseerde kunstgras definitief uit de Eredivisie. Op 1 december wordt de knoop definitief doorgehakt door middel van een stemming, al lijkt dat vooral een formaliteit te zijn gezien de unanieme voorkeur voor voetbal op gras.

Wanneer zes van de achttien Eredivisie-clubs begin december stemmen voor een verbod op kunstgras wordt het vanaf de zomer van 2025 verplicht om op natuurgras te spelen op het hoogste niveau van Nederland. Kunstgras ligt al geruime tijd onder vuur, al bleek een verbod nooit haalbaar. Met deze stemming lijkt dat verbod inmiddels toch aanstaande te zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Eredivisie telt momenteel vier clubs die hun thuiswedstrijden op kunstgras spelen: Cambuur, FC Emmen, FC Volendam en Excelsior. Cambuur is momenteel bezig aan de bouw van een nieuw stadion voor komend seizoen, waardoor de Friezen sowieso al over zouden gaan op natuurgras. Ook Volendam wil snel de switch maken, terwijl Excelsior wat minder gewillig is. Emmen gaat vermoedelijk ook pas in 2025 de overstap maken.

In Nederland was Heracles Almelo de eerste profclub die over ging op kunstgras, in 2003. Sindsdien maakten talloze clubs de overstap naar een neppe grasmat, al is die keuze ook vaak herzien. In 2016 zaaide toenmalig Sparta-trainer Alex Pastoor een hoop ophef met een uitspraak over gevaren van de kunstgrasmat op Het Kasteel. “Het had zomaar gekund dat we een derde treffer hadden gemaakt. Dan had ik echt alle kankerverwekkende kunstgraskorrels zo opgesnoven.”