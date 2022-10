‘Marc Overmars en Van der Sar zagen het in me zitten, maar Frank de Boer niet’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 21:28 • Mart van Mourik

Sheraldo Becker kijkt met een dubbel gevoel terug op zijn periode bij Ajax. De aanvaller, die nu onder contract staat bij 1. FC Union Berlin, blikt in gesprek met Voetbal International onder meer terug op het seizoen 2016/17, toen hij in de voorbereiding meespeelde met Ajax 1 maar op aandringen van toenmalig trainer Frank de Boer bij Jong Ajax terechtkwam. Becker had geen trek in een seizoen bij Jong Ajax en vertrok in de zomer van 2016 naar ADO Den Haag.

Na een jaar op huurbasis voor PEC Zwolle gespeeld te hebben hoopte Becker zijn kans te grijpen toen hij terugkeerde bij Ajax. Marc Overmars wilde de verbintenis van de vleugelspits zelfs met drie jaar verlengen en ook Edwin van der Sar was positief over Becker, zo geeft laatstgenoemde aan. Ondanks een ‘prima voorbereiding’ haalde hij het eerste niet. “Het ging prima. Vond ik, vond iedereen. Behalve de trainer blijkbaar, die wilde me weer naar Jong Ajax hebben. Marc Overmars zag het echt in me zitten, Edwin van der Sar zag het in me zitten. Maar Frank de Boer dus niet.”

Hoewel Becker gevleid was door de intentie van Overmars om het contract te verlengen, ging hij niet in op het aanbod. “Ik heb hem gezegd dat zolang De Boer daar trainer was, ik toch geen kans zou krijgen. Zijn broer Ronald de Boer was mijn trainer. Die is nog met hem gaan praten, maar Frank wilde echt niet. Ik snap dat natuurlijk niet en ik ben het daar ook niet mee eens. Ik ben geen jaknikker. In mijn tijd waren er daar veel van, jaknikkers. Jongens die gepusht werden ook. Maar Frank de Boer werd vier keer kampioen toch? Wat moet je dan zeggen? Dan heeft hij het goed gedaan. Ik ben gewoon gegaan en heb daar geen spijt van.”

De 27-jarige Becker beleefde dit seizoen een droomstart bij Union Berlin, waar hij tot dusver in vijftien duels tot zeven treffers en vier assists kwam. Hoewel hij het erg naar zijn zin heeft in de hoofdstad van Duitsland, ziet hij die Eisernen niet als eindstation. “Natuurlijk ben ik een jongen met ambities en dat weet de club ook. Ik wil gewoon vlammen, want dan zijn beide partijen blij. Er is wel een gelimiteerde transfersom. Niet de hoogste natuurlijk, want ik ben ook al 27, en dus niet meer de jongste. Maar ik moet het wel laten zien. Mijn droom is niet meer de Eredivisie, daar ben ik voorbij. Kan ook niet echt, alleen Ajax of PSV kan me betalen. Daar zou ik over nadenken, maar het is niet het eerste”, besluit Becker.