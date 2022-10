Ten Hag passeert Malacia en Ronaldo in topper tegen Tottenham

Woensdag, 19 oktober 2022 om 20:16 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:27

Manchester United-manager Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur bekendgemaakt. Tyrell Malacia moet het woensdagavond doen met een plek op de bank, net als Cristiano Ronaldo. Ex-Ajacieden Lisandro Martínez en Antony staan wél in de basis. United, dat op de vijfde plek staat in de Premier League, treft met the Spurs de nummer drie van de competitie.

David De Gea staat, niet onverrassend, onder de lat bij the Red Devils. De 31-jarige doelman werd voorafgaand aan het thuisduel tegen Newcastle United (0-0) van afgelopen zondag nog in het zonnetje gezet door oud-manager Sir Alex Ferguson. De Spanjaard speelde namelijk zijn vijfhonderdste wedstrijd voor United tegen the Magpies. Diogo Dalot, Raphaël Varane, Martínez en Luke Shaw maken de defensie compleet.

Ten Hag kiest op het middenveld voor Casemiro, Fred en Bruno Fernandes. Het is pas de derde basisplaats in de competitie voor eerstgenoemde, die afgelopen zomer voor zeventig miljoen euro overkwam van Real Madrid. Fred staat voor de tweede opeenvolgende competitiewedstrijd in de basis. Fernandes is een vaste kracht in het elftal van Ten Hag, maar is niet aan zijn beste campagne bezig. De Portugees was in de eerste negen competitiewedstrijden goed voor slechts één goal en twee assists.

In de aanval verhuist Ronaldo weer naar de bank. De vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar stond tegen Newcastle nog in de basis, maar werd toen na zeventig minuten zichtbaar geïrriteerd naar de kant gehaald. Marcus Rashford is zijn vervanger in de spits. Jadon Sancho en Antony zijn verantwoordelijk voor het gevaar vanaf de flanken. Laatstgenoemde, die Ajax afgelopen zomer voor ruim honderd miljoen euro inruilde voor United, is uitstekend begonnen aan zijn Premier League-carrière. De Braziliaan was in vier wedstrijden goed voor drie doelpunten, maar wist in evenveel wedstrijden in de Europa League nog niet te scoren.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fernandes, Fred; Antony, Rashford, Sancho