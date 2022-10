Aston Villa zet bij eventueel ontslag Gerrard vol in op andere grote naam

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 08:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:54

Mauricio Pochettino staat mogelijk voor een terugkeer in de Premier League, zo meldt The Telegraph. Aston Villa is ambitieus en ziet de Argentijnse oefenmeester als de absolute droomkandidaat, mocht de club in de komende weken besluiten om Steven Gerrard te ontslaan.

Aston Villa staat momenteel op een teleurstellende zestiende plaats in de Premier League, één punt boven de degradatiestreep. Gerrard wist slechts twee van zijn eerste tien competitieduels te winnen en staat nu voor een cruciale week. Donderdag treden the Villans in een uitwedstrijd aan tegen Fulham, waarna zondag Brentford op bezoek komt. Een overwinning op the Bees lijkt noodzakelijk, wil Gerrard zijn baan als manager van Villa redden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mochten de wegen tussen Gerrard en Villa in de komende weken daadwerkelijk scheiden, willen de Engelsen volgens The Telegraph ‘hemel en aarde bewegen’ voor Pochettino. Villa aast bij een ontslag van Gerrard op een manager met een uitstekende reputatie. De momenteel clubloze Thomas Tuchel en Villarreal-trainer Unai Emery zouden eveneens op de shortlist staan, indien Pochettino niet haalbaar blijkt.

De Argentijnse oefenmeester zit zonder club sinds hij deze zomer werd ontslagen door PSG. Pochettino lag al enige tijd onder vuur bij de eliteclub en vertrok na anderhalf jaar uit Parijs. Hij schoof begin juli aan bij het bestuur van PSG om het seizoen 2021/22 te evalueren, waarna in goed overleg werd besloten om de samenwerking stop te zetten. Eerder was hij als trainer actief bij Tottenham Hotspur, Southampton en Espanyol.