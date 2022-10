Blind twijfelde na drama rond Eriksen: ‘Drempel zou alleen maar groter worden’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 08:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:34

Daley Blind twijfelde of hij wel door moest gaan na de hartaanval van zijn goede vriend Christian Eriksen. Dit vertelde de verdediger van Ajax maandagavond tegenover de NOS bij de presentatie van zijn Videoland-documentaire ‘Nooit Meer Stilstaan’. Blind kreeg zelf in 2019 te maken met een hartspierontsteking en speelt sindsdien met een inwendige defibrillator. Hierdoor greep het moment waarop Eriksen in elkaar zakte op het EK in 2021 hem extra aan.

Blind gaf maandagavond tegen de NOS toe dat dat de hartstilstand van Eriksen voor hem een beladen moment was. “Ik zat op mijn hotelkamer. Ik had mijn vrouw aan de telefoon, mijn moeder en mijn vrienden. En dan neem je toch de beslissing. Je trekt je voetbalschoenen weer aan, de wedstrijd komt dichterbij, het gaat weer gebeuren”, aldus de 32-jarige verdediger.

Een dag later speelde het Nederlands elftal zijn eerste poulewedstrijd van het EK tegen Oekraïne (3-2 winst). Blind overwoog om niet in actie te komen, maar deed dit uiteindelijk toch. "Om het niet te doen, om niet te spelen was veel verder weg. Die drempel zou alleen maar groter worden om het daarna wel weer op te pakken.”

Bondscoach Frank de Boer besloot Blind halverwege de tweede helft te wisselen voor Nathan Aké, waarna de 94-voudig international van Oranje werd overmand door emoties. "Je ziet de emoties na de wedstrijd, na de wissel van De Boer. Ook hij was er natuurlijk voor mij, net als assistent Ruud van Nistelrooij en de dokter Edwin Goedhart. Intern waren ze er allemaal voor me. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.”