Danny Buijs moet al na twaalf wedstrijden het veld ruimen bij KV Mechelen

Maandag, 17 oktober 2022 om 17:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:24

Danny Buijs moet al twaalf wedstrijden het veld ruimen bij KV Mechelen. De veertigjarige trainer verloor zijn laatste drie competitieduels en bivakkeert met zijn (ex-)ploeg momenteel op de dertiende plaats in de Jupiler Pro League. Assistent-coach Steven Defour neemt het takenpakket van Buijs voorlopig over. Daarmee komt er een vroegtijdig einde aan het eerste buitenlandse avontuur van de voormalig Groningen-trainer.

Buijs nam deze zomer het stokje over van Wouter Vrancken, die het roer overnam bij KRC Genk. Laatstgenoemde eindigde afgelopen seizoen als zevende met Mechelen. Buijs leek daar niet naar op weg. Van de eerste twaalf wedstrijden won de Dordrechter er drie, speelde hij er twee gelijk en verloor hij er zeven. Drie van die verliespartijen werden in de laatste drie duels geleden. 'Omdat de resultaten niet volgden', besluit Mechelen nu afscheid van zijn trainer te nemen, laat algemeen directeur Frank Lagast optekenen op de clubwebsite.

"Danny Buijs had als opvolger van Wouter Vrancken absoluut geen makkelijke taak", zo laat Lagast weten op de clubwebsite. 'We geloofden echt in een samenwerking op lange termijn, want Danny is een voetbaldier met veel voetbalkennis en een sterke communicatie. De resultaten volgden echter niet en daarom nemen we deze beslissing.” Defour krijgt daarom de komende wedstrijden het vertrouwen voor onbepaalde tijd.

Buijs begon zijn trainerscarrière bij Kozakken Boys, waar hij in 2014 ook zijn spelersloopbaan afsloot. Vanwege zijn succes bij de Topklasse-club kreeg hij, zonder verder enige ervaring in het betaald voetbal, de kans als hoofdtrainer van FC Groningen. Buijs leidde de noorderlingen in vier seizoenen in de Euroborg achtereenvolgens naar de achtste, negende, zevende en twaalfde plaats in de Eredivisie.