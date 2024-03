‘Fortuna-smaakmaker Alen Halilovic gaat de Eredivisie na een jaar verlaten’

Alen Halilovic is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Fortuna Sittard. Dat nieuws bevestigt technisch directeur Américo Branco in gesprek met Voetbal International. De 27-jarige Eredivisie-smaakmaker heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar een grotere competitie in het buitenland. Wel heeft Fortuna Sittard de tweejarige optie in het contract van Halilovic gelicht, waardoor de Kroaat de Limburgers een gelimiteerde transfersom zal opleveren.

Halilovic, tienvoudig international van Kroatië, tekende afgelopen zomer een eenjarig contract in Sittard. De huidige nummer elf van de Eredivisie heeft gebruikgemaakt van de eenzijdige optie om die verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Door Halilovic dit seizoen vaak te gebruiken heeft Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs die optie overigens automatisch gelicht.

De hoogte van de afkoopclausule in het contract van Halilovic is vooralsnog onbekend. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 1,3 miljoen euro. Volgens De Limburger had Halilovic afgelopen winter de kans om naar Dubai en Saudi-Arabië te verkassen. Branco zegt tegenover VI echter dat de linkspoot hoopt op een grotere competitie dan de Eredivisie.

In gesprek met het wekelijkse voetbalmagazine wordt de technisch directeur gevraagd naar Halilovic. “Het contract met Alen is een paar maanden geleden automatisch met twee jaar verlengd, nadat hij een vastgesteld aantal wedstrijden had bereikt. Maar ik denk niet dat hij hier komend seizoen nog speelt. In januari had hij al kunnen vertrekken, naar een financieel paradijs.”

Volgens Branco is Halilovic zeer ambitieus. “Zijn doel is om in de zomer naar een grote competitie te gaan en ik denk dat hem dat gaat lukken. Er is behoorlijk wat interesse, ook uit de grote landen. Alen kan die stap hogerop aan, zonder twijfel.” Halilovic stond in het verleden wereldwijd te boek als een toptalent.

Halilovic, die de afgelopen weken regelmatig genoegen moest nemen met een plek op de bank, speelde tot dusver 27 officiële wedstrijden namens Fortuna Sittard. Daarin was de aanvallende middenvelder goed voor vijf doelpunten en twee assists. Volgens Branco is het logisch dat Halilovic deze maand een stapje terug heeft gedaan in de pikorde van Buijs.

“Dat is logisch, want het is een jaar of zeven geleden dat hij zoveel wedstrijden heeft gespeeld. Ik had net iets meer van hem verwacht, als ik eerlijk ben”, aldus Branco. “Niet dat hij het slecht doet, en zijn werkhouding is perfect. Maar zijn rendement had hoger gekund.”

Branco denkt te weten waarom Halilovic niet volledig aan zijn verwachtingen voldoet. “Zoals Alen het liefst speelt, komt hij optimaal tot zijn recht in een ploeg die zeventig procent balbezit heeft. Wij zitten meestal net onder de vijftig procent.”

