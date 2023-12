Sierhuis maakt razendsnelle goal, maar mist ook 2 penalty’s tegen zwak Vitesse

Zaterdag, 2 december 2023 om 21:54 • Wessel Antes • Laatste update: 22:05

Fortuna Sittard was zaterdagavond met 3-1 te sterk voor Vitesse. Kaj Sierhuis werd de gevierde man in het Fortuna Sittard Stadion met twee doelpunten. Voor zijn eerste treffer had de 25-jarige spits niet lang nodig, daar hij het net al na 18 seconden wist te vinden. Met zijn doelpunten verdubbelde Sierhuis zijn doelpuntenproductie van dit seizoen van twee naar vier.

Fortuna was uit op eerherstel, daar de Limburgers vorige week met 3-0 onderuitgingen tegen sc Heerenveen. Trainer Danny Buijs moest het tegen Vitesse doen zonder sterkhouder Dimitrios Siovas, die momenteel geblesseerd is. Zijn collega-verdediger Rodrigo Guth ontbrak vanwege een schorsing.

Bij hekkensluiter Vitesse keerde aanvoerder Marco van Ginkel terug in de basis. Spits Said Hamulic, die tegen Ajax (5-0 nederlaag) vorige weekend een schitterend buitenspeldoelpunt maakte, moest genoegen nemen met een plek op de bank.

Ook in Sittard werd het een dramatische avond voor Vitesse. Al na achttien seconden keek het elftal van interim-trainer Edward Sturing tegen een achterstand aan. Een dieptebal van Ivo Pinto bereikte Sierhuis, die doelman Eloy Room met zijn eerste balcontact verschalkte: 1-0.

In de 23ste minuut was Sierhuis opnieuw succesvol, toen de in Athene geboren aanvalsleider het eindstation was na een mooie aanval van Fortuna: 2-0. Aanvoerder Pinto mocht opnieuw de assist achter zijn naam noteren. Daardoor gingen de Fortunezen met een stabiele voorsprong de rust in.

Direct na de theepauze gooide Tijjani Noslin de wedstrijd op slot. De watervlugge vleugelspeler wist aan de linkerkant te ontsnappen bij zijn directe tegenstander, waarna hij de bal in de lange hoek achter Room schoot: 3-0. Twee minuten later werd Vitesse-middenvelder Melle Meulensteen met twee keer geel en dus rood van het veld gestuurd.

Met tien man wist Vitesse uit het niets iets terug te doen. Van Ginkel zocht Million Manhoef, die de bal kiezelhard in de linkerkruising werkte: 3-1. Na 75 minuten kreeg Sierhuis de uitgelezen kans om een hattrick te noteren, toen de spits mocht aanleggen voor een strafschop. Room wist deze te keren, waarna Sierhuis een herkansing kreeg na een ingreep door de videoscheidsrechter. Bij zijn tweede poging moest Sierhuis echter opnieuw toekijken hoe Room zijn inzet pareerde, waardoor de schade voor Vitesse nog enigszins beperkt bleef.