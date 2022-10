‘Ik hoop mijn kans te krijgen in Ajax 1 en die moet ik dan gaan grijpen’

Zondag, 16 oktober 2022 om 12:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:44

Christian Rasmussen blijft nog altijd hopen op een doorbraak in Ajax 1. Ondanks zijn stevige prijskaartje van ruim drie miljoen euro, betaald in de zomer van 2019 aan het Deense Nordsjaelland, kwam de aanvaller nog niet tot officiële speelminuten in het eerste van Ajax en speelt hij zijn wedstrijden bij Jong Ajax.

Ondanks een goede voorbereiding, waarin hij regelmatig het net vond, is de Deen nog niet in beeld gekomen bij de hoofdmacht. Op 30 augustus 2020 maakte Rasmussen wel zijn debuut voor Jong Ajax in de met 0-4 verloren wedstrijd tegen Roda JC. Inmiddels speelde hij 63 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie waarin hij tien keer scoorde en zes assists gaf.

In een aflevering van Inside Ajax op Ziggo Sport komt Rasmussen aan het woord over zijn kwaliteiten. "Ik zou mijzelf omschrijven als een speler met veel kwaliteiten. Ik ben sterk, maar ook snel. Vaak zijn sterke spelers niet snel, maar ik ben het allebei”, zo klinkt het zelfverzekerd. “Verder ben ik een intelligente speler en goed aan de bal. Mijn spelinzicht is goed en ik kan mijn teamgenoten makkelijk vinden.”

Uiteindelijk wil de Deense aanvaller natuurlijk Ajax 1 halen. “Speelminuten krijgen in Ajax 1 is mijn droom. Ik moet eerst mijn kwaliteiten laten zien bij Jong. Daarna hoop ik mijn kans te krijgen bij Ajax 1. Die kans moet ik dan grijpen. De timing moet goed zijn. Als ik constant presteer bij Jong komt mijn kans vanzelf.”