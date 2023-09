Steijn laat na Klaassen nog een overbodige speler vertrekken op Deadline Day

Vrijdag, 1 september 2023 om 15:20 • Wessel Antes • Laatste update: 16:01

Christian Rasmussen komt dit seizoen niet uit voor (Jong) Ajax, zo meldt Voetbal International vrijdag op Deadline Day. De twintigjarige spits vervolgt zijn carrière op huurbasis bij FC Nordsjaelland, dat een koopoptie heeft bedongen. Rasmussen komt bij Ajax niet in de buurt van een belangrijke rol in de hoofdmacht, waardoor hij openstaat voor een terugkeer naar zijn geboorteland. In de Johan Cruijff Arena ligt de linkspoot nog tot medio 2027 vast, maar dat contract gaat hij hoogstwaarschijnlijk niet meer uitdienen. Maurice Steijn laat na Davy Klaassen (Internazionale) dus nog een overbodige kracht vertrekken.

Rasmussen is volgens Transfermarkt momenteel 800.000 euro waard. Drie jaar geleden kwam de aanvalsleider nog voor 3 miljoen euro over van Nordsjaelland. Hoeveel de club moet betalen voor een definitieve terugkeer volgende zomer is nog onbekend. In eerste instantie gaat Rasmussen op huurbasis spelen in het Right to Dream Park, maar Nordsjaelland kan hem vervolgens definitief overnemen. De Deense jeugdinternational speelde de afgelopen jaren drie officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.

De stijlvolle linksbenige spits debuteerde onder trainer Alfred Schreuder in de Amsterdamse hoofdmacht. Op bezoek bij NEC Nijmegen (1-1) mocht Rasmussen vlak voor tijd invallen. Scoren deed hij niet voor Ajax. In het beloftenelftal was de Deen wel regelmatig trefzeker. Rasmussen speelde in totaal 83 wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 8 assists. De doelpuntendrift die hij in de jeugdelftallen van Nordsjaelland tentoonstelde ontbrak echter tijdens zijn periode in Amsterdam.

Bij Nordsjaelland, dat in de Conference League is gekoppeld aan Fenerbahçe, Ludogorets en Spartak Trnava, gaat Rasmussen concurreren met Marcus Ingvartsen, Conrad Harder en Yannick Agnero. Eerder deze transferperiode hoopten de Denen Yorbe Vertessen los te weken bij PSV, maar de Belg zag het niet zitten om het Philips Stadion te verlaten. Rasmussen laat Nederland nu dus wel achter voor een nieuw dienstverband op het oude nest.