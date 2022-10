Tomori moet er met rood vanaf tegen Chelsea; Auba doet Milan opnieuw pijn

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 22:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:16

Chelsea heeft dinsdagavond optimaal geprofiteerd van de vroege rode kaart die Fikayo Tomori kreeg aan de kant van AC Milan. De Engelsen wonnen met 0-2 in Italië en pakken daardoor de koppositie in Groep E van de Champions League. Jorginho was trefzeker in Milaan, net als Pierre-Emerick Aubameyang, die voor de tweede week op rij scoorde tegen zijn oude werkgever. In dezelfde groep speelden Dinamo Zagreb en Red Bull Salzburg met 1-1 gelijk.

AC Milan - Chelsea 0-2

Ex-Ajacied Sergiño Dest begon op de bank bij Milan. De rechtsback stond vorige week in de uitwedstrijd tegen Chelsea (3-0 verlies) nog aan de aftrap. In de overige twee Champions League-duels tegen Dinamo Zagreb (3-1 winst) en RB Salzburg (1-1) moest de Amerikaans international het doen met een invalbeurt. Hakim Ziyech ontbrak aan de kant van de Londenaren. De spelmaker was ziek en bleef daarom achter in Engeland. Ook N'Golo Kanté en Wesley Fofana waren niet fit genoeg om af te reizen naar Italië.

Uitgerekend oud Chelsea-speler Fikayo Tomori moet al vroeg vertrekken na (licht) vasthouden... ?? Vanaf de stip schiet Jorginho de penalty raak: 1-0 Chelsea ?? Terechte rode kaart? ???#ZiggoSport #UCL #MILCHE pic.twitter.com/5Eb4NEJnYG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2022

Scheidsrechter Daniel Siebert zette de wedstrijd na ruim twintig minuten spelen volledig op zijn kop. Mason Mount dook in de rug van Tomori, waarna laatstgenoemde een overtreding maakte op zijn landgenoot en daarvoor een rode kaart kreeg. Die beslissing leek zwaar bestraft, maar de VAR draaide het oordeel van Siebert niet terug. Jorginho maakte vervolgens dankbaar gebruik van de gegeven strafschop en schoot Chelsea na zijn kenmerkende ‘hupje’ op voorsprong: 0-1. Olivier Giroud kreeg tien minuten later de uitgelezen mogelijkheid om Milan langszij te koppen, maar de Fransman werkte de bal van dichtbij naast.

Die misser kwam de Italianen duur te staan, aangezien Pierre-Emerick Aubameyang twee minuten later wél raak schoot. De spits rondde een dieptebal van Mount af en passeerde keeper Ciprian Tatarusanu in de korte hoek: 0-2. Milan-trainer Stefano Pioli had acht minuten voor rust genoeg gezien en besloot om Dest in te brengen voor aanvaller Brahim Díaz, om zo de door de rode kaart uiteengevallen defensie te versterken. Chelsea werd in het tweede bedrijf met wat kleine kansjes nog gevaarlijk, maar het zou niet meer scoren.

Dinamo Zagreb – Red Bull Salzburg 1-1

Vorige week troffen beide ploegen elkaar ook, en toen trok Red Bull Salzburg aan het langste eind: 1-0. Woensdagavond kregen de Kroaten de kans om revanche te nemen en de laatste plek in Groep E te verlaten. Het was echter de uitploeg die na twaalf minuten op voorsprong kwam. Dinamo Zagreb verloor de bal op het middenveld, de bal kwam terecht bij Nicolas Seiwald en de Oostenrijker schoot in de lange hoek raak. In de twintigste minuut leek de thuisploeg op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Bruno Petkovic werd afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf was gegaan. Vlak voor rust was het alsnog 1-1: een afvallende bal belandde voor de voeten van Robert Ljubicic, die met een fraaie knal – via Salzburg-verdediger Strahinja Pavlovic – de gelijkmaker op het bord zette.

Ook de tweede helft ging gelijk op. Aan beide kanten regende het kansen. Namens de bezoekers was Luka Sucic het dichtst bij een doelpunt, maar hij zag zijn schot op de lat belanden. Ook Dinamo Zagreb raakte de lat: in de blessuretijd was het Petar Bockaj die met een mooie vrije trap dicht bij de winnende treffer was, maar ook hij raakte het houtwerk. Daardoor was 1-1 de eindstand. Dinamo Zagreb blijft nu vierde in Groep E, met evenveel punten als nummer drie Milan. Salzburg staat tweede, op één punt van koploper Chelsea.