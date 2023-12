Doelman Mike Maignan levert assist bij fraaie goal Pulisic namens AC Milan

Zaterdag, 2 december 2023 om 22:38 • Sam Vreeswijk

AC Milan heeft zaterdagavond zonder al te veel problemen weten te winnen van Frosinone. In eigen huis was de ploeg van trainer Stefano Pioli met 3-1 te sterk. Luka Jovic, Christian Pulisic en Fikayo Tomori scoorden namens i Rossoneri, waarna Marco Brescianini nog iets terugdeed. Milan blijft op plek drie in de Serie A staan, terwijl Frosinone het voorlopig moet doen met de elfde plaats.

Milan trad aan met twee andere basisspelers dan vorig weekend, toen er met 1-0 werd gewonnen van Fiorentina. Alessandro Florenzi verving de geblesseerde Malick Thiaw, en Ruben Loftus-Cheek kreeg de voorkeur boven Tommaso Pobega. Tijjani Reijnders startte ‘gewoon’ weer op het middenveld.

Het duurde even voordat het duel op gang kwam en er serieuze kansen genoteerd konden worden. Milan was dicht bij een voorsprong toen Simone Romagnoli zijn eigen keeper bijna passeerde, en een poging van Samuel Chukwueze van ver werd door verdediger Caleb Okoli succesvol van richting veranderd.

???????? ?????????????? ??

Ein-de-lijk weet hij weer het net te vinden, de laatste keer dat hij scoorde in de Serie A was in MEI ??#ZiggoSport #MILFRO pic.twitter.com/tVGKxPKiYt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2023

Naarmate de eerste helft vorderde, begon ook Frosinone wat kansjes te krijgen. De grootste was voor spits Marvin Cuni: hij kon na balverlies van Tomori alleen op keeper Mike Maignan af, maar wist de Franse doelman niet te imponeren met zijn stiftje.

Dat bleek een dure misser, want enkele minuten later lag de bal er aan de andere kant van het veld wél in. Een voorzet van Chukwueze belandde via een verdediger voor de voeten van Jovic, die de bal in één keer succesvol uit de lucht nam: 1-0. Dat was ook de ruststand.

Maignan ?? Pulisic

De keeper met een heerlijk balletje op Pulisic! De Amerikaan maakt het vervolgens heerlijk af waardoor de score op ??-?? staat ??#ZiggoSport #SerieA #MilanFrosinone pic.twitter.com/mgICX4veNs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2023

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Milan de score. Een lange bal van Maignan werd prachtig meegenomen door Pulisic, die de verdedigers vervolgens van zich af wist te houden en knap kon afronden: 2-0. Toen Tomori na terugkoppen van Jovic de 3-0 binnentikte, was de wedstrijd beslist.

Vlak voor tijd deed Frosinone toch nog iets terug. Brescianini deed zijn oude club pijn, doordat zijn vrije trap vanaf de zijlijn door niemand werd aangeraakt: 3-1. Dat zou ook de eindstand zijn.