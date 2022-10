‘Peter Bosz moet vrezen voor ontslag na nieuw puntverlies met Lyon'

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 17:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:12

Olympique Lyon overweegt Peter Bosz te ontslaan, zo meldt RMC Sport. De Nederlandse oefenmeester staat sinds eind mei vorig jaar voor de groep bij les Gones. Aanleiding voor het mogelijke ontslag van Bosz is de teleurstellende start van Lyon in de Ligue 1. Laurent Blanc, Rémi Garde en David Bettoni worden genoemd als mogelijke opvolger van Bosz.

Bosz begon met Lyon nog goed aan het nieuwe seizoen met vier overwinningen en een gelijkspel in de eerste vijf wedstrijden, maar de druk nam toe na vier verliespartijen op rij. Bosz verloor achtereenvolgens van FC Lorient (3-1), AS Monaco (2-1), Paris Saint-Germain (0-1) en RC Lens (1-0). Vrijdagavond volgde er een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Toulouse.

Door de huidige zevende plaats in de Ligue 1 wordt er in de Franse media getwijfeld over het aanblijven van Bosz in Lyon. Lacazette wilde zich na het duel met Tolouse echter niet uitspreken over de toekomst van de oefenmeester. “Ik weet wat hij wil, maar ik kan niet voor andere spelers praten. Maar gezien de wedstrijd van vanavond (vrijdag, red.) is het duidelijk dat we niet allemaal op één lijn zitten, dat is jammer. Of ik wil dat Bosz als trainer bij Lyon blijft? Ik wil gewoon wedstrijden winnen, de rest is aan het bestuur. Ik geef altijd alles voor de club", aldus Lacazette, die begrip had voor de fluitconcerten na afloop van het zoveelste teleurstellende resultaat.

Het ontslag van Bosz is niet langer een taboeonderwerp, zo schrijft RMC Sport. De wegen tussen Bosz en Lyon zouden de volgende interlandperiode of eerder kunnen scheiden. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren. In Frankrijk is het speculeren over een mogelijke opvolger van Bosz al in volle gang. Volgens de Franse sportzender staat Blanc er intern bij Lyon goed op, terwijl ook de namen van Garde en Bettoni, voormalig assistent-trainer van Zinédine Zidane, worden genoemd.