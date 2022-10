123 keer België, 186 keer Ajax, maar: ‘Eigenlijk was ik vroeger niet heel goed’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 16:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:22

Toby Alderweireld zag zichzelf vroeger qua talent niet boven zijn leeftijdsgenoten bij Ajax uitsteken. In de podcast Welcome to the AA vertelt de 33-jarige centrumverdediger openhartig over de prestatiedruk in de jeugd van de Amsterdammers en de twijfel om terug te keren naar zijn geboorteland België. Hij besloot echter te blijven, en schrijft zijn uiteindelijke slagen toe aan zijn gekweekte werklust.

Op vijftienjarige leeftijd maakte Alderweireld de overstap van Germinal Beerschot naar Ajax. Daar werd de 123-voudig Belgisch international tijdens zijn eerste toernooi direct met de neus op de feiten gedrukt. "De prestatiedruk was enorm", blikt Alderweireld terug. "Ik speelde een niet zo goede eerste helft, waarna de trainer voor de hele groep zei: ‘Toby, wat ben jij slecht, zeg’. Ik was alleen in Amsterdam op zo'n jonge leeftijd. Ik wilde naar huis. Ik begrijp dat veel jonge spelers denken: dit leven wil ik niet.”

Toch besloot Alderweireld te blijven, spijts de observatie dat hij absoluut niet boven de rest op De Toekomst uitstak. "Eigenlijk was ik vroeger niet heel goed. Ik haalde wel een bepaald niveau, maar onvoldoende om te kunnen zeggen dat ik het zou maken. Zoveel talent had ik niet. Ik ben heel hard beginnen werken en zo ben ik er gekomen", aldus de huidig kapitein van Royal Antwerp.

Alderweireld werkte zich toch relatief gladjes door de ranken van De Toekomst heen en debuteerde in januari 2009 voor het eerste elftal van Ajax (tegen NEC, 2-4 winst). De stopper wist het seizoen daarop direct een basisplaats te veroveren bij de club uit de hoofdstad. Uiteindelijk kwam Alderweireld tot 186 wedstrijden in Ajax 1, voordat hij voor zo'n zeven miljoen euro naar Atlético Madrid vertrok. Avonturen bij Southampton, Tottenham Hotspur en Al-Duhail brachten hem deze zomer weer terug in België, waar hij bij Royal Antwerp aan de slag ging. Daar bleef Alderweireld de eerste negen speelrondes in de Jupiler Pro League foutloos met zijn team. Afgelopen weekend verspeelde Antwerp zijn eerste punten van het seizoen met een 2-0 verlies bij KV Kortrijk.