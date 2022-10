Real Madrid sorteert met nieuw contract voor op Ballon d'Or van Benzema

Woensdag, 5 oktober 2022 om 19:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:48

Karim Benzema gaat zijn aflopende contract bij Real Madrid met één jaar verlengen, zo meldt Fabrizio Romano woensdag op Twitter. De 34-jarige aanvaller speelt al sinds de zomer van 2009 in het shirt van los Blancos en plakt daar dus nog een extra seizoen aan vast. Real verwacht daarnaast dat Benzema dit jaar de Ballon d’Or in de wacht gaat slepen en wil hem belonen voor zijn geweldige vorm van de laatste maanden.

De 97-voudig Frans international speelde jarenlang in de schaduw van Cristiano Ronaldo, maar ontwikkelde zich na diens vertrek als de grote man in de voorhoede van Real. Benzema was met name vorig seizoen van groot belang voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti, daar hij met 44 doelpunten en vijftien assists in 46 wedstrijden een groot aandeel had in het winnen van LaLiga en de Champions League. Daar wordt hij nu voor beloond.

Real Madrid are set to complete the agreement with Karim Benzema to extend his contract until June 2024. ???? #RealMadrid Real expect Benzema to be Ballon d’Or winner — also celebrating his incredible year with new contract. pic.twitter.com/HUT0cd0AdZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2022

De aanvaller werd daarnaast uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar en eindigde als topscorer van respectievelijk LaLiga (27 goals) en de Champions League (vijftien goals). Benzema was dit seizoen tot dusver vier keer trefzeker in zeven wedstrijden voor zijn club en pakte de Europese Supercup. Ancelotti is lyrisch over zijn aanvoerder en was naar verluidt vastberaden om de Fransman nog minimaal twee seizoenen in het Santiago Bernabéu te behouden. Benzema heeft nu dus voor in ieder geval één seizoen bijgetekend.

De Italiaanse trainer was eind vorig seizoen al lovend over Benzema en sprak over zijn kansen op de prestigieuze persoonlijke prijs voor de beste voetballer ter wereld, die de aanvaller nog niet wist binnen te slepen in zijn carrière. “Ik weet niet of hij de Ballon d’Or gaat winnen, maar Benzema is op dit moment zeker de beste speler ter wereld. Er is niemand anders met zijn kwaliteiten en efficiëntie”, aldus Ancelotti.