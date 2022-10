Eiting legt uit waarom De Ligt uit de groepsapp werd gegooid bij Ajax

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 17:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:58

Carel Eiting heeft een inkijkje gegeven in hoe het er vroeger aan toe ging bij Ajax. Het jeugdproduct van de Amsterdammers, tegenwoordig onder contract bij FC Volendam, maakte als tiener onderdeel uit van teams waar ook Matthijs de Ligt, Dani de Wit en Zian Flemming onderdeel van uitmaakten. De verdediger van Bayern München werd eens geroyeerd uit de groepsapp, zo vertelt Eiting bij ESPN in gesprek met Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias.

Eiting vertelt breedlachend over de gebruiken in de jeugdopleiding van Ajax. "Wij hadden altijd een groepsapp. We waren toen een jaar of vijftien", aldus de middenvelder. "Maar je kon de groepsapp worden uitgezet als je het te hoog in je bol kreeg. Sterallures, zoals we dat noemen. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je een contract krijgt bij Adidas. Of je eerste contract bij Ajax. Sommige jongens mochten meedoen in de Youth League of meetrainen bij het eerste", vertelt Eiting.

Is Matthijs de Ligt vanwege sterallures uit de groepsapp gegooid? ?? Carel Eiting aan het woord ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 4, 2022

"In de voetbalcultuur komt het dan weleens voor dat iemand dan gaat zeggen dat hij het mannetje is. Die persoon hoefde dan vaak de volgende dag niet te trainen of kon rustig aan doen. Wij voelden dat we dat moesten tegengaan. Iemand legde dan uit wat diegene had gedaan, inclusief bewijs, en dan was het stemmen en werd je de groep uitgegooid. Je kon wel terugkomen in de groep, dan moest je je terugkopen. Volgens mij ben ik er nooit uitgegooid. Ik denk dat Kaj Sierhuis het vaakst uit de groepsapp is gegooid."

Zo werd De Ligt een foto in een Italiaans maatpak fataal in Turijn. "Ik denk dat dat de enige keer is geweest", aldus Eiting. "Maar ik denk dat we op een gegeven moment gestopt zijn. Na een tijdje kom je op een leeftijd dat je gewoon met elkaar in de groepschat zit en daar zeg je eens in de zoveel tijd wat in." Volgens de middenvelder van Volendam was Sierhuis het vaakst de klos. "Dat verbaast me niks", aldus Fresia.