Voormalig publiekslieveling waarschuwt Ajax: ‘Schat Napoli hoger in’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 08:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:46

Amin Younes ziet Napoli dinsdagavond als favoriet wanneer de Italianen het in de Johan Cruijff ArenA opnemen tegen Ajax. Na zijn komst naar Ajax in 2015, groeide Amin Younes al snel uit tot een publiekslieveling. De huidige speler van FC Utrecht stond ook drieënhalf jaar onder contract bij Napoli en kijkt dus uit naar het Champions League-affiche.

“Beide clubs zijn me even lief, maar op basis van de aanwezige kwaliteiten schat ik Napoli op dit moment hoger in en ik denk dat zij de beste kans maken om te winnen”, zegt Younes in gesprek met De Telegraaf. “Ik kijk met een positief gevoel terug op mijn periodes bij beide clubs. Maar het is niet zo dat ik er met heimwee naar terugkijk. Ik heb zowel bij Ajax als Napoli een mooie tijd gehad en daar komt dan weer een einde aan, dat hoort ook bij het leven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Duitser speelde in totaal drie seizoenen voor Ajax. “Die seizoenen zijn heel belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling. Het is al wel een tijd geleden, maar Davy Klaassen en de teammanager Herman Pinkster ken ik nog uit die periode.” Younes geeft te kennen met veel plezier te hebben gekeken naar de goede prestaties van Ajax in de Champions League na zijn vertrek. “Ajax had toen een heel jonge ploeg met veel talent. Ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan door jongens als Daley Blind en Dusan Tadic terug naar Nederland te halen in combinatie met de geweldige generatie die ze toen hadden met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong”, aldus Younes.

Napoli maakt dit seizoen indruk in zowel de Champions League als de Serie A, waarin de ploeg van trainer Luciano Spalletti gedeeld koploper is met Atalanta. Zonder echte vedetten heeft de Italiaanse oefenmeester een aanvalsmachine van zijn ploeg gemaakt. "Napoli heeft weer een heel goed team, nadat ze een verjonging hebben doorgemaakt”, zegt Younes. “Ze zijn heel stabiel. Het is leuk om naar Napoli te kijken. Italiaanse teams spelen vaak heel fysiek voetbal, maar de filosofie van Napoli komt wel in de buurt bij die van Ajax. Ik zie Napoli als de Italiaanse club met een speelwijze die de Nederlandse voetbalideeën het meest benadert. Ze willen aanvallen en verzorgd voetbal spelen. Daarom belooft het een leuke wedstrijd te worden.”