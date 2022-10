Wim Kieft: ‘Dat is geen Ajax-speler, die past helemaal niet in het systeem’

Maandag, 3 oktober 2022 om 22:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:55

Wim Kieft snapt niet waarom Lucas Ocampos door Ajax in de afgelopen transferperiode is overgenomen van Sevilla. De voormalig aanvaller van de Amsterdamse club is van mening dat de 28-jarige Argentijnse aanvaller niet geschikt is voor de manier van spelen die trainer Alfred Schreuder voorstaat. Ocampos had zaterdag tegen Go Ahead Eagles (1-1) een basisplaats, al is de verwachting dat hij dinsdag in het Champions League-duel met Napoli weer op de bank zit.

Valentijn Driessen is het in Veronica Offside roerend eens met Kieft. "Ocampos, daar waren ze bijna veertig miljoen euro voor kwijt." De aanvaller kwam uiteindelijk op huurbasis naar Amsterdam, omdat Ajax een opvolger zocht voor de naar Manchester United vertrokken Antony. "Dat is geen Ajax-speler", voegt Kieft daar gelijk aan toe. "Dat is echt een rouwdouwer. En dat kan hij wel vrij goed, die jongen, maar die past helemaal niet in het Ajax-systeem." Andy van der Meijde deelt de mening van Kieft en voegt daar zijn eigen analyse aan toe.

"En voor zo'n speler is het ook killing", verwijst Van der Meijde naar de late komst van Ocampos naar Ajax. "Dan wordt hij gehaald, en eerst zou hij een contract krijgen. Maar dan wordt hij gehuurd. Of ze wilden hem eerst helemaal niet. En dan krijgt hij een kans voor een jaartje." Kieft richt vervolgens zijn pijlen op technisch manager Gerry Hamstra en diens assistent Klaas-Jan Huntelaar. "Ze hebben bij Ajax niet goed geanticipeerd, want ze wisten dat Antony weg zou gaan. Op een gegeven moment raakten ze in paniek, we gaan maar halen, halen, halen."

"Dit is ook exact wat de raad van commissarissen heeft gezegd: 'hoe kan het nou dat we op de laatste dag een vervanger moeten halen voor Antony?' Terwijl we allang wisten dat Manchester United achter hem aanzat'?", schetst Driessen de verbazing intern bij Ajax over de slotfase van de transferperiode. "En die waren bereid om veel geld te betalen." Kieft denkt te weten welke strategie men in Amsterdam gebruikte wat betreft inkomende transfers: "Ze hebben natuurlijk ook gewoon heel lang gewacht, door dat spel met die prijzen op te voeren."