Van Basten krijgt moeilijke vraag voorgelegd: ‘Van Basten, Ronaldo, Haaland...?’

Maandag, 3 oktober 2022 om 21:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:01

Marco van Basten denkt dat Erling Braut Haaland de beste spits van zijn generatie kan worden. Dat meldt de analist bij het programma Rondo van Ziggo Sport. Wanneer presentator Wytse van der Goot de namen van Van Basten zelf en de Braziliaanse Ronaldo noemt als beste spitsen van hun generaties, stelt hij de vraag of Haaland in dat rijtje terecht zou kunnen komen. Van Basten reageert daarop bevestigend.

"Heeft hij de potentie om de allerbeste spits van deze eeuw, van deze generatie te worden?", vraagt Van der Goot aan de drievoudig Ballon d'Or-winnaar. "Zeer zeker ja. Hij kan op alle manieren scoren. Hij is technisch goed, sterk, kan goed koppen, heeft een goed schot en is snel. Dus ja, alle elementen heeft hij wel." Haaland kent een fenomenaal debuutseizoen in de Premier League. De Noor, die deze zomer overkwam van Borussia Dortmund, maakte liefst veertien doelpunten in zijn eerste acht wedstrijden voor Manchester City op het hoogste Engelse niveau. Zondag maakte Haaland een hattrick tegen het Manchester United van Erik ten Hag in een wedstrijd die uiteindelijk in 6-3 voor the Citizens zou eindigen.

Erling Braut Haaland, het ???????????????? ??

Marco van Basten en Youri Mulder zijn lovend over de Noor! ????



Is hij de beste nummer 9 van dit moment? ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/Ge9SEN6oDB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 3, 2022

Van Basten vraagt zich wel af hoe goed Haaland later zal blijken te worden. "Dat heeft ook te maken met hoe lang hij fit en gemotiveerd blijft, bij welke clubs hij gaat spelen, et cetera." Youri Mulder, een van de andere analisten aan tafel, zegt gekscherend dat Noorwegen over vier jaar wereldkampioen wordt. "Als ze nog negen goede spelers opleiden", haakt Van der Goot in. "Ze hebben (Martin, red.) Ødegaard, maar als ik Noorwegen was, zou ik alleen maar goede verdedigers opleiden en het helemaal dichttimmeren", is Mulder lovend over de twee Noorse Premier League-spelers. Ødegaard speelt sinds januari 2021 voor huidig koploper Arsenal.

Van Basten zegt het bijzonder te vinden dat Haaland wederom een hattrick wist te produceren. "En nu tegen Manchester United nota bene, dat is wel echt bijzonder. Dat heeft nog nooit iemand gedaan", doelt de oud-spits van onder meer Ajax en AC Milan op het geringe aantal duels (acht) dat de Noor nodig had om tot drie hattricks te komen. De nummers twee en drie op de lijst van spelers die de minste wedstrijden in de Premier League nodig hadden om tot drie hattricks te komen, Michael Owen en Ruud van Nistelrooij, hadden daar respectievelijk 48 en 59 wedstrijden voor nodig. "We weten allemaal hoe moeilijk het is om in de Premier League te scoren, laat staan hattricks te maken. Dat vond ik wel het moment van het weekend."