Erik ten Hag zorgt met ‘respectloos’ besluit voor harde botsing in studio Sky

Zondag, 2 oktober 2022 om 22:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:24

Roy Keane vindt het onbegrijpelijk dat manager Erik ten Hag besloot om Cristiano Ronaldo geen speelminuten te geven in de Manchester derby. Na afloop van het verloren Premier League-duel met Manchester City (6-3) gaf de keuzeheer aan dat hij Ronaldo ‘uit respect’ niet liet invallen, maar de analyticus vindt de opmerking vreemd. Tegelijkertijd krijgt Ten Hag steun van Micah Richards, die in de studio van Sky Sports in een felle discussie belandde met Keane over het besluit van de oefenmeester.

Na afloop van de pijnlijke nederlaag in de derby liet Ten Hag desgevraagd weten waarom hij Ronaldo niet in actie liet komen. "Ik wilde hem, uit respect voor Cristiano zelf en vanwege zijn grote carrière, niet binnen de lijnen brengen. Daarnaast was het belangrijk dat ik Martial kon brengen, want hij heeft de minuten nodig na zijn blessure”, aldus de coach van the Red Devils. Anthony Martial verzachtte in de 84ste en 91ste minuut de pijn enigszins door de 6-1 achterstand te verkleinen naar 6-3.

Roy Keane & Micah Richards clash over Cristiano Ronaldo's role at Manchester United! ???? ???"???????????????????? ???????????? ?????? ?????????????????????????? ??????"??pic.twitter.com/GzIqHT4ffr — Sky Sports (@SkySports) October 2, 2022

Nadat Keane kenbaar maakte het oneens te zijn met de beslissing van Ronaldo en Richards zich afvroeg of de Portugees wel waarde zou toevoegen in de derby, barstte de discussie los. “Oh, here we go, here we go!”, reageerde Keane, die halverwege het duel al aangaf dat hij de keuze van Ten Hag 'respectloos' vindt. “Ronaldo had best kunnen spelen, want ze werden sowieso al afgemaakt door City. Het gaat de trainer om drukzetten, het nieuwe toverwoord in het voetbal... Drukzetten boeit me niet als hij me 20 of 25 goals geeft. Afgelopen seizoen was hij clubtopscorer en ook toen zette hij niet veel druk. Dit seizoen hebben ze al drie competitiewedstrijden verloren!”

“Ik heb nog nooit een probleem gehad met een aanvaller die 20 tot 25 goals maakt. Al rennen ze nooit terug, het maakt niet uit”, benadrukte Keane. Richards haakte in op de argumenten van zijn collega en is van mening dat het maken van doelpunten niet de enige rol is van een aanvaller. “Je weet dat Manchester City het passen gaat domineren. De trainer dacht voor de wedstrijd waarschijnlijk: ik ga spelen met spelers die veel intensiteit in de wedstrijd leggen…” Keane onderbrak Richards meermaals en gaf aan dat Ten Hag, gezien het eindresultaat, het niet bij het rechte eind heeft.