Quincy Promes schittert met perfect uitgevoerde panenka en Zlatan-esque assist

Zondag, 2 oktober 2022 om 20:19 • Mart van Mourik

Spartak Moskou heeft zondagavond een nipte overwinning geboekt in de Russische Premier League. Op bezoek bij Nizhny Novgorod was de ploeg van trainer Guillermo Abascal met 1-2 te sterk. Quincy Promes speelde met een rake panenka en een acrobatische assist de absolute hoofdrol in het gewonnen duel. Dankzij de zege bezetten de Moskovieten met 22 punten uit elf wedstrijden voorlopig de vierde positie in Rusland, waar Zenit Sint-Petersburg (29 punten) aan kop gaat.

Afgelopen donderdag was Promes met een dubbelslag al goud waard voor Spartak, dat met 3-0 won in het bekerduel met Zenit. Tegen Nizhny Novgorod bewees de aanvaller opnieuw zijn waarde voor zijn ploeg. Hoewel de bezoekers de lakens uitdeelden en Nizhny slechts sporadisch een doorbraak vond, gaf het scorebord halverwege een 1-0 stand aan. Zeven minuten voor rust slalomde Mamadou Maiga vanaf de linkerflank langs twee verdedigers en schoot hij vervolgens raak in de linkerbenedenhoek. In het tweede bedrijf stond Promes op.

Mas que golaço de Quincy Promes para o Spartak contra o Nizhny Novgorod. pic.twitter.com/EOHf3yFkO9 — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) October 2, 2022

Na ruim een uur spelen bezorgde Anton Zinkovskiy een hoge voorzet bij Promes, die de bal binnen het zestienmetergebied ineens uit de lucht en met de hak klaarlegde voor Shamar Nicholson. Laatstgenoemde zorgde vervolgens op koelbloedige wijze voor de 1-1. De beslissing viel een kwartier voor tijd. Na een handsbal in het strafschopgebied van invaller Momo Yansane kende arbiter Eugene Kukulyak een penalty toe aan Spartak. Promes eiste de buitenkans op en zorgde met een panenka voor de 1-2. Aan de stand kwam in het slotkwartier geen verandering meer.