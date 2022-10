Cillessen straalt, maar houdt kaken op elkaar over ‘plan’ van Louis Van Gaal

Zondag, 2 oktober 2022 om 17:34 • Tom Rofekamp

Jasper Cillessen verscheen zondag breed grijnzend voor de camera's van ESPN na het 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord. De 33-jarige doelman van NEC zit goed in zijn vel en het feit dat hij afgelopen interlandperiode voorrang moest verlenen aan Remko Pasveer bij Oranje doet daar niet veel aan af. Louis van Gaal had namelijk een plan, zo vertelt Cillessen aan verslaggever Jan Joost van Gangelen. Veel meer wilde de sluitpost echter niet verklappen.

Hoewel Cillessen vond dat er zondag meer in had gezeten, stond hij na afloop toch breed grijnzend bij Van Gangelen en analist Mario Been. Van Gangelen maakte al snel een bruggetje naar afgelopen interlandperiode. "Was je teleurgesteld?", vroeg hij aan Cillessen. "Teleurgesteld is een groot woord", antwoordde de sluitpost. "Natuurlijk wil je altijd spelen als je naar het Nederlands elftal gaat, maar de bondscoach was duidelijk en heeft zijn plan uitgelegd. Daar moet je dan vrede mee hebben."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gangelen hoort een triggerwoord. "Plan? Wat is dat dan voor plan?" "Dat moet je aan de bondscoach vragen, daar ga ik natuurlijk niet over uitweiden", lacht Cillessen. "Jouw collega's in het buitenland kijken ook mee!" Wel wil de 63-voudig goalie van Oranje prijsgeven dat Van Gaal hem geen beloftes heeft gedaan over een selectie of eventuele basisplaats. "Nee. Ik ga mijn eigen ding doen en ik zie wel of het goed genoeg is. Ik heb nog zes wedstrijden om te laten zien wat ik kan."

Van Gangelen wendt zich tot Been en vraagt zijn collega om de knoop door te hakken voor Van Gaal. Wie moet er komend WK onder de lat staan? "Ik denk dat hij momenteel de geschikte nummer één is", zegt Been, doelend op Cillessen, die nog altijd naast staat. De doelman begint nog breder te grijzen dan voorheen. "Betaal Mario dadelijk!", roept hij, terwijl hij Been amicaal beetpakt.