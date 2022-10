Xavi neemt het op voor gepasseerde international: ‘Hij is buitengewoon’

Zondag, 2 oktober 2022 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:50

Xavi heeft Ansu Fati geprezen voor zijn aandeel in de 0-1 overwinning van Barcelona op Real Mallorca zaterdagavond. De aanvaller nam de assist voor zijn rekening bij de enige treffer van het duel van Robert Lewandowski, nadat hij enkele weken geleden werd genegeerd door Luis Enrique. De bondscoach van Spanje besloot Fati niet op te roepen 'vanwege een gebrek aan speeltijd'.

Fati moest vorig seizoen een groot gedeelte van het seizoen missen vanwege een langdurige hamstringblessure. Ook stond hij in een recent verleden lang aan de kant met een kniekwetsuur. De negentienjarige aanvaller moest om die reden onder meer het EK van vorig jaar laten schieten en zat tijdens de afgelopen interlandbreak niet bij de nationale ploeg. Tot zaterdagavond verscheen hij nog niet aan de aftrap van een wedstrijd in LaLiga, waarop Enrique hem besloot te passeren.

"De spelers die niet zijn geselecteerd, kennen mij en weten dat er nog altijd een mogelijkheid is dat ze kunnen worden opgeroepen", legde Enrique uit. "Ansu Fati moet ik bijvoorbeeld ook zien spelen." Fati verscheen tegen Mallorca voor het eerste deze jaargang aan de aftrap en was na twintig minuten spelen belangrijk bij de treffer van Lewandowski. De buitenspeler werd bediend door Jordi Alba en zag zijn Poolse collega fraai afronden na een individuele actie in de vijandelijke zestien.

Volgens Xavi, die Fati vanwege zijn blessureverleden lijkt te beschermen in de eerste maanden van het nieuwe seizoen, maakt zijn pupil een ijzersterke indruk. "Ansu is buitengewoon goed, hij heeft de afgelopen weken ontzettend goed getraind. We zijn heel blij met zijn houding. Een andere speler zou uit elkaar zijn gevallen en in opstand zijn gekomen. Maar Fati is vastbesloten om zich voor de volle honderd procent te geven en hij zal nog vaak belangrijk zijn voor ons."