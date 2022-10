Atlético spoelt Real-kater weg en behoedt Simeone voor negatief record

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 20:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:45

Atlético Madrid heeft de aansluiting met de topploegen in LaLiga weer gevonden. Trainer Diego Simeone zag zijn elftal zaterdagavond namelijk met 0-2 winnen op bezoek bij Sevilla. Een welkome overwinning voor Atlético na de 1-2 nederlaag tegen Real Madrid van twee weken geleden. De Champions League-deelnemer stijgt dankzij de drie punten in Sevilla naar de vijfde plaats op de ranglijst in Spanje. Er werd dus geen negatief record gevestigd na zeven competitieduels. In het seizoen 2015/16 gingen ook twee van de eerste zes duels namelijk verloren, wat onder de in 2011 aangestelde Simeone verder nooit is gebeurd.

Álvaro Morata, die Spanje dinsdag tegen koste van Portugal naar de Final Four van de Nations League schoot, verzuimde om na twintig minuten spelen de score te openen. De aanvalsleider van Atlético schoot in kansrijke positie over, na goed voorbereidend werk van Koke. Na een klein halfuur spelen in Sevilla wisten de bezoekers alsnog de ban te breken, kort nadat Karim Rekik bij Sevilla door blessureleed plaats moest maken voor Alex Telles. Na een vlotte counter, met opnieuw een belangrijk aandeel van Koke, was het vleugelaanvaller Marcos Llorente die de bal in de verre hoek schoot: 0-1. Atlético wist de voorsprong tot aan het rustsignaal vast te houden.

Het door het thuispubliek aangemoedigde Sevilla ging in de beginfase van de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Nemanja Gudelj was dicht bij de 1-1, maar zijn afstandsschot verdween langs de verkeerde kant van de paal. Slechts een minuut later verdubbelde Atlético de voorsprong. Morata verlengde een verre uittrap van doelman Jan Oblak in de richting van Matheus Cunha. De linksbenige aanvaller wist vervolgens Morata weer te bereiken en de spits verschalkte heel koelbloedig doelman Yassine Bounou met een lob: 0-2. Enkele minuten na zijn huzarenstukje werd Morata door Simeone naar de kant gehaald, met Antoine Griezmann als diens vervanger in de voorhoede van Atlético. Simeone besloot later ook om Cunha te vervangen om zo Ángel Correa speeltijd te geven in de slotfase. De uitblinkende Koke maakte een kwartier voor tijd plaats voor verdediger Geoffrey Kondogbia.

Kasper Dolberg kon bij Sevilla weinig uitrichten in aanvallend opzicht. Gudelj ontving tien minuten voor tijd een gele kaart voor een opzichtige overtreding op de ingevallen Correa. In de laatste paar minuten liet Simeone ook João Félix nog opdraven bij Atlético, dat niet meer in de problemen kwam tegen het redelijk machteloze Sevilla. De invaller kreeg in blessuretijd een gele kaart voor het roekeloos neerhalen van Ivan Rakitic. De ploeg uit Madrid hield eenvoudig stand en kan zich nu richten op het bezoek van dinsdag aan Club Brugge in de Champions League. Het verliezende Sevilla staat een dag later tegenover Borussia Dortmund.