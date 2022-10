Alfred Schreuder grijpt in: Grillitsch, Ocampos en Brobbey starten

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 18:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:06

Alfred Schreuder heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het thuisduel met Go Ahead Eagles. Na de twee opeenvolgende verliespartijen tegen Liverpool en AZ (beide 2-1) heeft de 49-jarige oefenmeester besloten om Mohammed Kudus te slachtofferen ten faveure van Brian Brobbey. Voor de rest kiest Schreuder onder meer voor Davy Klaassen, Florian Grillitsch en Lucas Ocampos in de basis. De niet helemaal fitte Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Edson Álvarez starten op de bank bij Ajax. Het duel in de Johan Cruijff ArenA vangt aan om 20.00 uur.

De duels tegen Liverpool en AZ werden gekarakteriseerd door aanvallend onvermogen van Ajax en met de spitsenwisseling hoopt Schreuder dat probleem te verhelpen. Brobbey was tijdens de interlandperiode op schot: de bonkige aanvaller hielp Jong Oranje met een dubbelslag eigenhandig aan een 1-2 zege op Jong België. Concurrent Kudus maakte in twee interlands 173 minuten voor het Ghanese nationale team, maar deed dat vanaf het middenveld, en zonder te scoren. In de laatste vijf duels voor Ajax was hij liefst zesmaal trefzeker.

Eenmaal teruggekeerd van de interlandbreak moet Kudus het echter toch weer doen met een plek op de bank. Vervanger Brobbey heeft op papier Lucas Ocampos en Dusan Tadic. Grllitisch, Klaassen en kersvers Oranje-debutant Kenneth Taylor vormen het middenveld van de Amsterdammers. Remko Pasveer, die net als Taylor zijn Oranje haasje kreeg afgelopen week, weet (v.l.n.r.) Daley Blind, Calvin Bassey, Jurriën Timber en Devyne Rensch voor zich.

Schreuder kan niet beschikken over de geblesseerden Ahmetcan Kaplan, Jorge Sánchez (beiden knieblessures) en Francesco Conceição (niet fit). Collega René Hake beschikt bij Go Ahead Eagles over een volledig fitte selectie. De trainer zal hopen in de voetsporen van zijn voorganger te treden, daar Kees van Wonderen vorig seizoen niet één keer verloor van Ajax. De regerend landskampioen kan zaterdag de koppositie weer overnemen van PSV, terwijl Go Ahead Eagles bij winst het linkerrijtje binnen kan treden.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Grillitsch, Klaassen, Taylor; Ocampos, Brobbey, Tadic

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Idzes, Amofa, Kuipers; Linthorst, Rommens; Willumsson, Edvardsen; Lidberg, Adekanye.