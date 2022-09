AZ presenteert jaarrekening vorig seizoen en boekt flinke nettowinst

Vrijdag, 30 september 2022 om 17:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:01

AZ heeft vrijdagmiddag de jaarrekening van het seizoen 2021/22 gepresenteerd. De Alkmaarders hebben een nettowinst van 18,6 miljoen euro geboekt. AZ draaide in het seizoen 2020/21, dat vrijwel volledig in lege stadions werd afgewerkt door de coronapandemie, nog een klein verlies. Het eigen vermogen van de club bedraagt per 30 juni 2022 daarnaast 56,6 miljoen euro.

Een groot deel van de positieve jaarcijfers komt door de spelers die de Alkmaarders het afgelopen seizoen hebben verkocht. Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners verlieten het AFAS Stadion namelijk alle drie voor rond de vijftien miljoen euro. AZ boekte daardoor in het seizoen 2021/22 een positief transferresultaat van 33,2 miljoen euro. De transfers van Owen Wijndal (Ajax), Ferdy Druijf (Rapid Wien), Fredrik Midtsjø (Galatasaray), Joris Kramer (NEC) en Aslak Fonn Witry (Ludogorets) kwamen na 1 juli 2022 rond en vallen daardoor in het volgende boekjaar.

De personeelskosten van AZ zijn gestegen met 11,1 miljoen euro en de overige bedrijfskosten met 4,2 miljoen euro. De club geeft aan dat de stijging in de personeelskosten voornamelijk komt door de NOW-subsidie in het seizoen 2020/21, die in mindering is gebracht op de personeelskosten. De overige bedrijfskosten zijn met name gestegen doordat AZ vorig seizoen meer wedstrijden heeft gespeeld met publiek ten opzichte van het seizoen 2020/21.

De Alkmaarders schatten daarnaast in ruim vier miljoen euro aan omzet te zijn misgelopen door de overheidsmaatregelen tegen corona. Dat kwam onder meer door de lagere inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring, horeca en UEFA-opbrengsten. AZ verwacht ook dit seizoen, door onder andere de plaatsing voor de groepsfase van de UEFA Conference League en de verkopen van onder meer Wijndal en Midtsjø, een positief resultaat te boeken.