Persoonlijk succes voor Ten Hag: Manager van de Maand in de Premier League

Vrijdag, 30 september 2022 om 13:13 • Mart Oude Nijeweeme

Erik ten Hag heeft zijn eerste 'prijs' als manager van Manchester United binnen. De coach is door de Premier League verkozen tot Manager van de Maand. Ten Hag bleef zijn concurrenten Antonio Conte van Tottenham Hotspur en Gary O'Neill van Bournemouth voor. Ten Hag is de derde Nederlander die de prijs in ontvangst neemt. Martin Jol en Ronald Koeman gingen hem voor.

In augustus verloor Ten Hag nog twee wedstrijden met zijn United in de Premier League, maar vanaf september ging alles crescendo voor de trainer en zijn Mancunians. Op 1 september werd er met 1-0 gewonnen van Leicester City en daarop volgden overwinningen in de topper tegen Arsenal (3-1) en in de Europa League op bezoek bij Sheriff Tiraspol: 0-2. In Europees verband werd er thuis wel nog met 0-1 verloren van Real Sociedad, maar dat heeft geen invloed op de nominaties voor de Manager van de Maand-prijs in de Premier League.

De nominaties werden vorige week al bekendgemaakt, daar vanwege interlandverplichtingen een vroegtijdig einde kwam aan het competitievoetbal in de maand september. Ten Hag is met de eretitel de derde Nederlander die Manager van de Maand wordt in Engeland. Eerder won Jol die prijs een keer als trainer van Tottenham Hotspur (tussen 2004 en 2007) en Koeman (tussen 2014 en 2016) werd in zijn tijd bij Southampton liefst drie keer verkozen.

De opmars van United levert vooralsnog een vijfde plaats in de Premier League op. De laatste keer dat de equipe van Ten Hag in actie kwam was op 15 september tegen Sheriff. Zondag staat de eerstvolgende krachtmeting op het programma. Dan wordt de stadsderby tegen Manchester City in het Etihad Stadium gespeeld. De stadgenoot heeft vijf punten meer en bezet de tweede plek. Een paar dagen later reizen the Red Devils af naar Cyprus voor de ontmoeting met Omonia Nicosia in de Europa League.