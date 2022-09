Marciano Vink kan Ajax niet volgen: ‘Niemand in het stadion ziet het in hem’

Woensdag, 28 september 2022 om 22:23 • Guy Habets

Marciano Vink kan niet begrijpen waarom Ajax ervoor gekozen heeft om Lucas Ocampos te huren van Sevilla. De Argentijnse aanvaller, die voorlopig de bank warmhoudt in de Johan Cruijff ArenA, heeft volgens de analist van ESPN nog niet aangetoond een meerwaarde te zijn en dat is een 'cru gegeven' voor de Amsterdamse jeugdopleiding.

De spelers van Jong Ajax, en dan vooral de aanvallers, zullen volgens Vink teleurgesteld zijn. "Je haalt Ocampos, terwijl je daarachter Amourricho Van Axel Dongen en Sontje Hansen hebt staan", zegt hij tijdens Voetbalpraat op ESPN. "Die gaven in de media al aan dat ze er klaar voor waren en stonden te trappelen om bij Ajax 1 aan te sluiten. Het gaat me er niet om of ze al goed genoeg zijn, maar het gaat erom dat het een signaal is voor Jong Ajax. Al die spelers als Ünüvar, aanvallers en middenvelders, weten nu dat de kans dat je het eerste elftal haalt echt minimaal is."

De analist is nog niet bepaald onder de indruk van de verrichtingen van Ocampos, wiens komst er dus voor zorgt dat de jeugd voorlopig geen kans krijgt in Amsterdam. "Het is nog maar de vraag of die Ocampos een Ajax-speler is. Wat heeft hij laten zien dat iemand nu kan zeggen dat hij in de Champions League zijn meerwaarde heeft? Ik heb het niet gezien en niemand in het stadion heeft het bij hem gezien. Dat soort aankopen, of huur in dit geval, zijn heel erg cru richting de jeugdopleiding."

Alfred Schreuder, de trainer van Ajax, zou volgens Vink geleidelijk aan jeugdspelers moeten inzetten en transfers als die van Ocampos weigeren. "Als je die jongen niet haalt, hoef je nog niet eens die jonge jongens altijd maar in te laten vallen. Breng ze als je met 4-0 voor staat en geef ze dan speeltijd. Met het schuiven met spelers als Berghuis en Kudus heb je het niet eens nodig om Ocampos te halen. Je weet wat een Hansen en Van Axel Dongen kunnen omdat je ze al een tijdje in de opleiding hebt. Geef ze dan ook een kans."