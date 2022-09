Ismael Saibari onthult voorkeurspositie bij PSV aan de hand van idool

Woensdag, 28 september 2022 om 19:21 • Wessel Antes

Ismael Saibari hoopt in de nabije toekomst een box-to-box-middenvelder te worden bij PSV, zo onthult de 21-jarige rechtsbuiten in een uitgebreid interview met Voetbal International. De rechtspoot brak dit seizoen opvallend genoeg door als buitenspeler in Eindhoven, waar hij in de jeugd voornamelijk op het middenveld speelde. Saibari heeft nog altijd de ambitie om terug te keren op zijn favoriete positie.

Als Saibari wordt gevraagd naar zijn favoriete positie, is de in Spanje geboren PSV’er duidelijk. “Ik ben een echte box-to-box-speler, een pure nummer 8, maar nummer 10 kan ook nog. In de voorbereiding heb ik er ook gespeeld en nu in de officiële wedstrijden heb ik vooral aan de rechterkant voorin of in de spits gespeeld. Dat vind ik natuurlijk niet erg. Als ik minuten kan maken in PSV 1, maakt het niet uit waar ik word opgesteld.” In zijn eerste dertien wedstrijden voor PSV maakte Saibari indruk, al gaf hij tot nu toe slechts één assist.



In de toekomst hoopt Saibari alsnog naar het middenveld te verplaatsen bij PSV, de plek waar hij al zijn hele jeugd van droomt, gezien een van zijn voorbeelden. “Misschien sta ik momenteel op andere posities dan normaal, maar dan maak ik daar plezier. Maar van nature ben ik een box-to-box-speler. Moussa Dembélé is daarin een voorbeeld. Ik heb ook een beetje hetzelfde postuur.” Dembélé maakte tijdens zijn carrière met name furore bij Tottenham Hotspur, en was daarnaast actief in de Eredivisie bij AZ en Willem II.

“Uiteindelijk wil ik op termijn wel die box-to-box-speler zijn bij PSV”, aldus Saibari, die ziet dat er veel concurrentie is. “Op dit moment is er op die positie voor mij veel concurrentie met Joey Veerman en Ibrahim Sangaré. Dus ik begrijp goed dat ik er nog niet de kans krijg. Zij zijn op dit moment verder en beter dan ik ben. Ik leer van hen en dat is mooi.”

Saibari hoopt zijn rendement voor PSV snel te verbeteren. Momenteel zoekt hij nog naar zijn eerste treffer voor de Brabantse club. “Helaas is het nog niet gelukt, maar ik maak me geen zorgen, het komt vanzelf. In het begin was ik er wel geforceerd mee bezig. Maar de jongens zeiden me het te laten gaan. Want als het te veel in je hoofd zit, lukt het juist niet. Ik had bovendien niet verwacht dat ik nu al zoveel zou spelen. Dit is allemaal bonus. Aan de andere kant, dit is PSV 1, als je daarin speelt, moet je gewoon presteren. Ik ben tevreden over mijn spel, nu moet het rendement nog komen.”