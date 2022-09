Unibet: een odd van 6.50 (!) voor de 0-1 van Kane in de derby met Arsenal!

Vrijdag, 30 september 2022 om 19:00 • Rian Rosendaal

De North London Derby staat weer voor de deur. Arsenal begint ditmaal als koploper aan de ontmoeting met eeuwige rivaal Tottenham Hotspur, dat the Gunners als nummer drie op slechts een punt volgt in de Premier League. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de veelbesproken clash van zaterdagmiddag in het Emirates Stadium.

Arsenal kent een zeer goede start van het seizoen in Engeland. De lijstaanvoerder houdt voorlopig het oppermachtige Manchester City achter zich, al is het verschil slechts een punt. Er zijn al zes overwinningen behaald en alleen op bezoek bij Manchester United (3-1) ging het mis voor de Londense club. Er zullen bij Arsenal revanchegevoelens leven, want enkele maanden geleden werd met 3-0 verloren van Tottenham. Mede hierdoor liep het elftal van manager Mikel Arteta plaatsing voor de groepsfase van de Champions League mis.

Zie jij Arsenal winnen in de Noord-Londense derby? De quotering hiervoor staat op 2.10!

Tottenham kan eveneens terugkijken op geslaagde eerste weken van het nieuwe Premier League-seizoen. Manager Antonio Conte zag zijn ploeg nog geen enkele keer verliezen in de jaargang 2022/23. Alleen Manchester City verloor ook nog geen enkele wedstrijd in de Premier League. Bij the Spurs zal veel aandacht uitgaan naar Harry Kane, maandag nog trefzeker voor Engeland in de Nations League tegen Duitsland (3-3). De aanvalsleider scoorde de afgelopen jaren zeer geregeld in derby's met Arsenal.

Zie jij Tottenham Hotspur van Arsenal? De quotering voor een uitzege staat op 3.60!

Gabriel Jesus is met vier Premier League-treffers voorlopig de topscorer van het sterk gestarte Arsenal. Kane staat op zes doelpunten, vijf stuks minder dan Erling Braut Haaland overigens. De topschutter van Tottenham kwam tot het zeer fraaie aantal van dertien doelpunten in zestien ontmoetingen met Arsenal. De thuisclub is dus gewaarschuwd. De Noord-Londense derby begint zaterdag om 13.30 uur Nederlandse tijd.

Denk jij dat Harry Kane de score opent tegen Arsenal? De quotering hiervoor staat op 6.50!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!