Jong Oranje stelt teleur in draak van een wedstrijd tegen Jong Roemenië

Dinsdag, 27 september 2022 om 18:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:13

Jong Oranje heeft dinsdagavond niet weten te winnen van Jong Roemenië. In een nagenoeg lege Cluj Arena wisten beide ploegen niet te scoren: 0-0. Bjorn Meijer maakte halverwege de wedstrijd zijn debuut voor Jong Oranje. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zal met gemengde gevoelens terugkijken op deze interlandperiode, nadat afgelopen vrijdag nog wel met 1-2 van Jong België werd gewonnen.

Jong Oranje begon in een 3-4-3-systeem, net als afgelopen vrijdag tegen Jong België. Brian Brobbey was in dat duel nog goed voor beide doelpunten, maar ontbrak net als Ryan Gravenberch tegen Jong Roemenië. Dat was het gevolg van blessures bij het ‘grote’ Oranje, waardoor beide spelers afgelopen weekend deel uitmaakten van de selectie van bondscoach Louis van Gaal voor het treffen met België in de Nations League. Jurgen Ekkelenkamp, die tegen Jong België nog hangend vanaf rechts speelde, stond tegen Jong Roemenië op de plek van Gravenberch. Elayis Tavsan startte als rechtsbuiten, terwijl Joshua Zirkzee de vervanger van Brobbey was in de spits. Verder voerde Van de Looi geen wijzigingen door ten opzichte van vrijdag.

Al na drie minuten was Jong Oranje dicht bij de openingstreffer, via Xavi Simons. De PSV’er zag zijn bal echter van de lijn worden gehaald. Het overgrote gedeelte van de eerste helft dat daarop volgde verliep zeer matig. Beide ploegen wisten weinig kansen te creëren, wat mede veroorzaakt leek te worden door het slechte veld. Vlak voor rust was Simons met een schot van afstand alsnog dicht bij de 0-1, vlak nadat Vlad Pop namens Jong Roemenië ook aan het openingsdoelpunt had geroken. Beide inzetten gingen echter naast.

In de rust besloot Van de Looi om Zirkzee, Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker te vervangen door Thijs Dallinga, Denso Kasius en Bjorn Meijer. Laatstgenoemde maakte daarmee zijn debuut voor Jong Oranje. De drie wissels leidden echter niet tot een veel betere wedstrijd, want ook in de tweede helft viel er nauwelijks wat te genieten. Het eerste echte gevaar leek zich na 66 minuten aan te dienen, toen Octavian Popescu alleen op Scherpen leek af te kunnen. Hij had echter te veel tijd nodig, waardoor Jong Oranje opgelucht adem kon halen. Ook vlak voor tijd was de thuisploeg nog dicht bij de 1-0, maar Jovan Markovic faalde oog in oog met Scherpen. Aan de andere kant van het veld creëerde Jong Oranje vrijwel niets meer in de tweede helft, waardoor de brilstand ook bij het laatste fluitsignaal nog op het bord stond.