Peperdure Porsche Ihattaren uitgebrand; politie vermoedt brandstichting

Dinsdag, 27 september 2022 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:52

De grijze Porsche Panamera van Mohamed Ihattaren is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, meldt De Telegraaf. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Het is de tweede keer in korte tijd dat de familie van Ihattaren slachtoffer is van vermoedelijke brandstichting. Vorige week ging de auto van de broer van de voetballer in vlammen op.

Politiebronnen melden dat de auto van Ihattaren rond drie uur in de nacht in vlammen is opgegaan. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het voertuig niet redden. Eerder op de dag stapte de speler van Ajax in het huwelijksbootje met TikTok-ster Yasmine. Beelden van die festiviteiten werden veelvuldig gedeeld op sociale media. De auto van Ihattaren stond geparkeerd aan de Bernadottelaan, een straat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De politie Utrecht gaat dinsdag buurtonderzoek doen om te achterhalen wie achter de mogelijke brandstichting zit.

Het gonst al langer van de geruchten rond Ihattaren. Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft de middenvelder annex aanvaller te dicht tegen het criminele milieu aangeschuurd. Van den Heuvel zei begin augustus bij Langs de lijn op NPO Radio 1 dat de twintigjarige voetballer leden van de mocromaffia in zijn auto naar het Marengoproces liet rijden. De middenvelder startte niet veel later met een individueel trainingsprogramma nadat hij sinds 15 juli bij de Amsterdammers ontbrak vanwege een ernstig veiligheidsrisico vanuit het criminele milieu.

Van den Heuvel schreef dat politiemensen waarnamen dat personen met criminele antecedenten in de omgeving van Ihattaren en zijn familie verkeerden. Zij zouden volgens de bronnen zelfs in de door Ajax beschikbaar gestelde auto van Ihattaren hebben gezeten. Hier ging hij bij Langs de Lijn op in. “Er is gezien dat leden van de mocromaffia die terecht moeten staan in het Marengoproces in de auto van Ihattaren naar het proces gingen in de bunker in Amsterdam Osdorp”, aldus Van den Heuvel, die in De Telegraaf toen ook al sprak van brandstichting.

Ook ditmaal lijkt de politie uit te gaan van brandstichting. Naast een buurtonderzoek worden ook camerabeelden bekeken uit de wijk Kanaleneiland. Opvallend genoeg ging vorige week al de BMW 3 serie van de broer van Ihattaren in vlammen op. De oorzaak van die brand is nog niet vastgesteld. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. De Telegraaf meldde al eerder dat de intimidatie en bedreigingen niet vanuit de hoek van supporters komen. Ajax moet voor januari beslissen of het langer in zee gaat met Ihattaren. De technicus wordt een halfjaar gehuurd van Juventus met optie tot koop.