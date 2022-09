Vitesse bevestigt de terugkeer van Phillip Cocu als trainer in de Eredivisie

Maandag, 26 september 2022 om 20:36 • Guy Habets • Laatste update: 21:02

Phillip Cocu is officieel de nieuwe trainer van Vitesse. De Arnhemse club heeft de aanstelling maandagavond wereldkundig gemaakt, zodat de oud-speler van de club dinsdag al zijn eerste training kan leiden. Cocu heeft een contract ondertekend dat hem tot medio 2024 in GelreDome houdt en is de opvolger van Thomas Letsch, die naar VfL Bochum vertrok.

De momenteel 51-jarige Eindhovenaar beleefde zijn grootste successen aan het roer bij PSV. Als hoofdtrainer van de huidig Eredivisie-koploper werd hij tussen 2013 en 2018 driemaal landskampioen, terwijl hij een jaar eerder als interim-trainer beslag legde op de KNVB Beker. Dienstverbanden bij Fenerbahçe en Derby County waren later minder succesvol. Zijn eerste stappen in het trainersvak zette Cocu onder de vleugels van Bert van Marwijk. Tussen 2008 en 2012 fungeerde hij als assistent van de voormalig bondscoach.

Nu mag Cocu het dus in Arnhem gaan proberen en daar is hij zeer blij mee. "Vitesse is een warme club met sportieve ambities, waar ik als speler prachtige herinneringen heb liggen. Om hier nu als trainer terug te keren, vervult mij uiteraard met trots. Het is voor mij de juiste club op het juiste moment. Natuurlijk komt de club uit een uitdagende situatie en een lastige competitiestart, maar ik geloof in de kwaliteit van de spelers en kijk ernaar uit om met het team en de staf aan de slag te gaan."

Technisch directeur Benjamin Schmedes is trots dat hij een trainer als Cocu heeft kunnen aanstellen. "De prettige gesprekken met Phillip hebben bevestigd dat hij uitstekend in het beoogde profiel past. Hij kent de club en de competitie goed, beschikt over veel nationale en internationale ervaring, straalt rust uit en was ook nog direct beschikbaar. Bovenal is hij de juiste persoon om onze speelstijl verder te ontwikkelen. Phillip staat voor een focus op balbezit, met een drang naar voren en een bepaalde intensiteit, maar dat wel met een stabiele basis en een pragmatische benadering. Wij zijn ervan overtuigd dat Phillip de weg omhoog kan vinden met onze ploeg."

De Eindhovenaar gaat dus nu een club trainen waar hij ook als speler actief was. Tussen 1990 en 1995 speelde het jeugdexponent van AZ in het geel-zwart, alvorens hij de overstap maakte naar PSV. Als speler van de Brabanders maakte Cocu ook zijn debuut voor het Nederlands elftal, waar hij uiteindelijk tot 101 interlands zou komen. De oud-middenvelder kwam in het restant van zijn spelerscarrière nog uit voor Barcelona en Al Jazira.