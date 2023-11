Vitesse voert gesprekken met ‘ideale man’ na vertrek van Phillip Cocu

Vrijdag, 17 november 2023 om 09:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:48

Vitesse wil de eerste seizoenshelft afmaken met Edward Sturing, zo meldt Omroep Gelderland. De Arnhemmers zagen trainer Phillip Cocu vorige week zaterdag wegens teleurstellende resultaten opstappen. Sturing, het huidige hoofd opleidingen bij Vitesse, moet de club als interim-trainer in rustig vaarwater brengen met sportieve prestaties. Na de winterstop denkt Vitesse aan een externe oplossing.

Cocu besloot na het verloren thuisduel met sc Heerenveen (1-3) op te stappen. Hij verlangde geen afkoopsom en nam ook in stijl afscheid van zijn spelers en stafleden. Technisch directeur Benjamin Schmedes boog zich vervolgens over een constructie waarmee Vitesse zo snel mogelijk de weg omhoog kan vinden.

Met slechts 8 punten uit de eerste 12 duels is Vitesse momenteel hekkensluiter van de Eredivisie. Schmedes voerde deze week gesprekken met Theo Janssen, Chris van der Weerden en Nicky Hofs. De ervaren Sturing wordt echter gezien als de ideale man om de komende vier weken tijdelijk de honneurs waar te nemen bij de hoofdmacht.

Sturing reageerde woensdagmiddag op de huidige situatie. Toen had hij naar eigen zeggen nog geen contact gehad met Schmedes. Dat gebeurde dus wel op donderdag. "Ik vermoed dat ze nog wel bij me terechtkomen', sprak Sturing toen. “Ik wil helpen daar waar het goed is voor de club. Iedereen moet in deze zware tijd zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Als de zestigjarige Sturing, die als enige in het bezit is van het hoogste trainersdiploma bij Vitesse, de uitdaging aanneemt, ligt het voor de hand dat Theo Janssen en Chris van der Weerden in hun huidige rol actief blijven en Sturing gaan ondersteunen op het veld.

De verwachting is dat er uiterlijk zondag duidelijkheid komt over een eventuele tijdelijke aanstelling van Sturing. Na de winterstop overweegt de clubleiding om een nieuwe trainer aan te trekken. Sturing was al vier keer eerder interim-trainer van Vitesse en was in deze functie ook enkele keren succesvol.

De Arnhemmers spelen tot de winterstop nog competitiewedstrijden tegen Ajax (uit), Fortuna Sittard (uit), Heracles Almelo (thuis) en Almere City FC (uit), terwijl ze sc Heerenveen in de tweede ronde van de beker op bezoek krijgen.