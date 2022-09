Turkije gaat ongelooflijk af met nederlaag tegen nummer 125 (!) van de wereld

Zondag, 25 september 2022 om 22:37 • Wessel Antes • Laatste update: 22:45

Turkije heeft zich zondagavond opnieuw geblameerd in de Nations League door met 2-1 te verliezen van Faeröer Eilanden. De nietige voetbaldwerg wist na rust toe te slaan dankzij doelpunten van Viljourmur Davidsen en Joan Simun Edmundsson. Ondanks een late aansluitingstreffer van Serdar Gurler werd een nederlaag niet voorkomen. Daardoor is deze interlandperiode er een om snel te vergeten voor Al Yildizlilar.

Bij de Turken ontbrak Orkun Kökçü vanwege een blessure. De aanvoerder van Feyenoord verliet de selectie van Turkije afgelopen vrijdag, maar zal bij de hervatting van de Eredivisie tegen NEC weer beschikbaar zijn voor trainer Arne Slot. Halil Dervisoglu moest het tegen de Faeröer Eilanden doen met een rol als reservespeler, terwijl Ferdi Kadioglu wel in de basis mocht starten. Verder voerde bondscoach Stefan Kuntz na de 3-3 remise tegen Luxemburg diverse wijzigingen door.

Hoewel Turkije dominant was qua balbezit, was de eerste helft zeer pover. Vlak voor rust dachten de Maansterren op voorsprong te komen door een doelpunt van Kerem Aktürkoglu, maar de aanvaller van Galatasaray bevond zich in buitenspelpositie. Daardoor wist de thuisploeg zich in de eerste helft knap staande te houden. Na rust werd het nog mooier voor de Faeröer Eilanden: een afvallende bal belandde bij linksback Davidsen, die vervolgens keeper Altay Bayindir wist te verschalken en de 1-0 noteerde. De doelman van Fenerbahçe zag er niet goed uit bij deze openingstreffer.



Zes minuten later moest het elftal van Kuntz opnieuw incasseren, toen SK Beveren-middenvelder Edmundsson de bal diagonaal achter Bayindir schoot: 2-0. Na een uur mocht Dervisoglu zijn opwachting maken, maar ook met de Rotterdammer in de ploeg wisten de Turken een gigantische blamage niet te voorkomen. Invaller Gurler wist nog een aansluitingstreffer te scoren, maar tot een gelijkmaker kwam het niet meer.

Daardoor verliest Turkije van de nummer 125 van de wereld, waarvan de gehele selectie volgens Transfermarkt.com nog geen vier miljoen euro waard is. De selectie van Turkije is volgens de Duitse site bijna 260 miljoen euro waard. Daarnaast heeft Turkije (ongeveer 84 miljoen) ruim 1555 keer zoveel inwoners als de Faeröer Eilanden (ongeveer 54.000). Een schrale troost: de Turken eindigen in Groep 1 van League C als koploper en promotie was al veiliggesteld.