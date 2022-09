Johan Derksen: ‘Hij hoort altijd bij Oranje te zitten, maar hij speelt niet'

Zaterdag, 24 september 2022 om 08:37 • Laatste update: 09:31

Johan Derksen is van mening dat Ryan Gravenberch altijd bij het Nederlands elftal hoort te zitten. De middenvelder van Bayern München werd in eerste instantie niet geselecteerd door bondscoach Louis van Gaal, maar mag zich nu net als Brian Brobbey alsnog melden voor de Nations League-wedstrijd tegen België zondag. Vrijdagavond kwam Gravenberch nog een uur in actie namens Jong Oranje in de vriendschappelijke interland tegen België (1-2 winst).

Als het aan Derksen had gelegen had Gravenberch meteen bij de definitieve selectie gezeten. De middenvelder behoorde wel tot de voorselectie, maar werd door Van Gaal niet opgeroepen voor het met 0-2 gewonnen Nations League-duel met Polen. "Ik vind dat zo'n goede voetballer, die moet er altijd bijzitten", aldus Derksen bij Vandaag Inside. "Maar hij heeft de pech dat hij niet speelt in München. Wat ik ook onbegrijpelijk vind, maar daar hebben ze zo'n grote selectie. Ik weet zeker dat hij daar wel gaat slagen."

Volgens René van der Gijp is het een kwestie van tijd voordat Gravenberch van waarde gaat zijn voor Bayern. De jeugdinternational komt nauwelijks voor in de plannen van trainer Julian Nagelsmann en stond dit seizoen alleen in de basis in de bekerwedstrijd tegen Viktoria Köln. "Ze hebben daar gedacht: we pakken hem gewoon. Hij had nog een contract voor een jaar bij Ajax. Volgend jaar had hij meerdere keuzes gehad. Die hebben hem nu niet echt nodig, maar de komende jaren wel."

Gravenberch kreeg vrijdag te horen dat hij zich alsnog bij het grote Oranje mag melden dit weekend. Met Frenkie de Jong, Memphis Depay en Teun Koopmeiners zijn drie internationals vertrokken met uiteenlopende blessures. Ook Brobbey, die vrijdag tegen België tweemaal trefzeker was, mag hopen op speelminuten bij het Nederlands elftal. Oranje neemt het zondag in de Johan Cruijff ArenA in de zesde en laatste Nations League-wedstrijd op tegen België.