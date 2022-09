Memphis Depay gaat geblesseerd zitten voor vijandige zestien en valt uit

Donderdag, 22 september 2022 om 22:05 • Mart van Mourik

Memphis Depay is geblesseerd uitgevallen bij Oranje. Enkele minuten na de rust in het Nations League-duel tussen Polen en Nederland (0-1 halverwege) greep de aanvaller naar zijn hamstring en bleef hij geblesseerd zitten voor het doelgebied van Wojciech Szczesny. Mogelijk ligt een botsing met Piotr Zielinski ten grondslag aan de blessure van de spits, die zich moest laten vervangen.

In de vijftigste speelminuut ging Depay plotseling zitten. Hoewel de ernst van de blessure onbekend is, liet hij zich direct vervangen. De aanvaller van Oranje leek te blijven haken achter het been van Zielinski en kon nadien niet meer verder. Depay kon het veld zonder tussenkomst van een brancard verlaten en werd vervangen door Vincent Janssen. Aan het begin van de wedstrijd viel ook Teun Koopmeiners al geblesseerd uit.