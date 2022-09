V/d Vaart: ‘Van Gaal stelt hem als eerst op, maar hij laat vaak steken vallen'

Donderdag, 22 september 2022 om 20:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:46

Rafael van der Vaart vindt de beslissing om Daley Blind in de basis te zetten bij Oranje niet onomstreden, zo laat hij voorafgaand aan het Nations League-duel tussen Polen en Nederland weten. Volgens de analyticus heeft de linksback ‘iets’ waardoor hij als eerste genoteerd wordt door de bondscoach, maar Blind laat in zijn ogen ‘te vaak steken vallen’.

“In dit systeem gaat Blind er nooit uit”, opent Van der Vaart bij de NOS. Hij staat er altijd als eerste in. Van Gaal gelooft in hem en stelt hem als eerste op.” Van der Vaart laat doorschemeren dat hij het besluit van de keuzeheer opvallend vindt. “Ik vind dat Daley aan de bal fantastische dingen kan. Toch vind ik dat hij ook vaak steken laat vallen. Zowel bij Ajax als bij het Nederlands elftal. Er is iets waarom hij altijd speelt. Trainers vertrouwen op hem en je kan hem overal neerzetten. Ik heb niets tegen hem, want ik vind dat hij een fantastische speler is geweest. Hij speelt altijd en dat vind ik best bijzonder.”

Collega-analist Pierre van Hooijdonk is het gedeeltelijk eens met Van der Vaart, al klinkt de oud-spits positiever. “Maar hij voegt veel toe hoor, Raf. Ik vind dat hij aan de bal ontzettend veel toevoegt. Ja, hij heeft ook zijn mankementen. Hij wordt met name in de steek gelaten door zijn snelheid, waardoor het wel eens voor problemen kan zorgen. Maar waar kijk je naar als trainer? Wil je dat je aan de bal sterker bent met je elftal, dan stel je Blind op. Ga je meer naar het verdedigende werk kijken, dan zal je daar iemand anders moeten hebben”, aldus Van Hooijdonk.